挺藍白！勞動黨支持縮短陸配取得身分證年限

來自雲南的陸配湛秀英曾代表勞動黨參選高雄市第八選區（旗津、前鎮、小港）“立委”。(中評社 資料照) 中評社台北3月1日電／針對中國國民黨、台灣民眾黨擬修法，將大陸籍配偶取得台灣身分證年限應比照外配，從6年縮短到4年，並列為本會期優先法案。對此，常年協助陸配爭取各項平等權益的勞動黨今天發表聲明表示支持和肯定。



勞動黨表示，綠營總以錯誤虛擬的“台獨”主權論述建構對大陸敵意的兩岸政策，不僅釀出台海危機的緊張情勢，更處處歧視差別對待大陸地區人民，還在島內造出一批激進的“台獨”基本教派者，以幾近法西斯的仇陸心態不斷藉機破壞兩岸同胞之間的感情，這次新一屆“立院”藉改正此一歧視性的規定，既有助於走出綠營全面執政下的限制性禁區，更能體現維護婚姻的自由與平權，創造出人民的幸福感。



勞動黨指出，民進黨把陸配取得身分證的限制性條件嚴格於外配，是對婚姻自由和平等權的破壞與扭曲；民進黨不從人民權益的立場來思考此一規定所產生的歧視性問題，反而以兩岸對立為理由反對修法，非旦不能成立，更突顯該黨仍以 “台獨”觀點出發，不為兩岸人民謀求和平發展，持續以兩岸對立為借口謀求一黨之私的利益。



勞動黨表示，對陸配取得身分證的規定，在新一屆“立院”國民黨、民眾黨大多數委員的支持下有意進行平權的修法，雖是代議民主政治的一小步，卻是促進台灣社會平等正確的認識有關兩岸的政策及中國大陸社會的有意義舉措。此外，我們應警覺到，台灣社會現已形成一小批“台獨”激進論者，經常以各種不具事實性、禁不起討論的理由，伺機惡化兩岸同胞間的感情，散佈歧視大陸人民、藉機反中的論調。



就此，勞動黨呼籲，社會各界要理性的支持和重視此一修法的正當性及其意義，認識到歧視陸配及其家屬等於是歧視佔地球人口六分之一的14億大陸同胞，這對於高舉人權的台灣社會是難以自圓其說的，更不要低估被“台獨”法西斯”綁架所將產生的危害性。



勞動黨新住民大陸配偶代表湛秀英表示，她參選“立委”時亦提出此政見，要求大陸配偶取得身份證年限由六年縮短為四年。這不僅是陸配群體反歧視、爭平等的心聲，更是兩岸婚姻交流追求幸福的必然要求。湛秀英指出，絕大部分的陸配家庭都在台灣社會底層付出勞動辛勤工作，享受平等的社會福祉保障照顧家庭是基本的平等權益。

