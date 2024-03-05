賈慶國答中評：大陸已有足夠實力來遏制台獨

賈慶國教授接受中評社記者專訪（中評社實習記者孫祎璠攝） 中評社北京3月5日電（記者 郭至君）日前，中評社記者在北京大學採訪第十四屆全國政協常務委員，北京大學中外人文交流研究基地主任，北京大學國際關係學院教授賈慶國，談到當前的兩岸關係和美台互動，賈慶國表示，台灣問題確實是中美關係的重中之重，也是中國核心利益的核心。就像習總書記說的那樣，在台灣問題上我們不會讓步，在反“台獨”、推動國家統一這個問題上，我們需要堅決推進。



賈慶國認為，賴清德這次上台確實給兩岸關係帶來了一定的變數，他自稱是一個“務實的台獨工作者”，也就是說他內心主張“台獨”的，這就在理念上和我們國家必須統一的觀念格格不入。但是，他的上台對台海局勢的影響也會是有限度的。現在兩岸的實力對比已經發生了根本的變化，大陸已經有了足夠的實力來遏制“台獨”，“台獨”就意味著戰爭和毀滅。在這樣一個背景下，“台獨”都是死路一條。國際上無論是美國還是其他國家，也都不得不面對這樣一個現實。美國也會反對“台獨”，這不是因為它內心不想支持台獨，而是因為支持台獨不符合它的利益，因為這會把美國拉入一場和中國的戰爭中，這可不是美國想要的。當然，至少在目前和可以預見的將來，美國也不希望看到中國的統一。所以我覺得今年的兩岸關係，大概率還會延續過去幾年兩岸關係的狀況，也就是說“不獨、不武”。



“對我們來講，國家統一是我們追求的目標，但是統一是什麼意思？到底以什麼形式來實現國家的統一最符合國家的利益？我們這些做研究的人都應該知道，我們說的“統一”更多地還是指政治上的統一，而不是領土和主權意義上的統一。因為從領土和主權意義上來說，台灣從來沒有從中國獨立出去，正是因為這個原因，我們反對“台獨”，反對分裂。那麼，既然政治上的統一還是一個國內的事情，就需要有更大的耐心，更需要通過和平的方式來解決。”賈慶國說。

