2026藍白合？林國成：縣市長選舉有可能

民眾黨委員林國成。（中評社 資料照） 中評社台北3月1日電／針對2026地方選舉是否跟中國國民黨合作，台灣民眾黨“立委”林國成今天在“立法院”受訪表示，選舉當然可以初步大家溝通，每個政黨有其主體性，選舉方式也不太一樣，民眾黨與兩大黨有區別，會走自己的路，以理想、理念為主，至於合作部分，衹有縣市長部分有可能合作，里長部分是兄弟登山各自努力，縣市長才有可能談合作。



對於2026選舉，民眾黨主席柯文哲上午受訪指出，議員部分則會以N＋1方式提名，即每區再多提名1位候選人參戰，做好全面備戰。對此，資深台北市議員出身的林國成說，柯文哲當然很器重，把他發入邊疆開疆闢土，自己本身屏東出身、淵源深厚，外加台南、高雄，這是民眾黨比較艱困的地區，民眾黨當然有所計劃，民眾黨2024得票率倍數成長，在沒有經營情況下倍數成長，柯文哲希望他到南部開疆闢土、深入民意，安排更多年輕人投入里長選舉，有識之士參與民意代表選舉，一定會深耕。



林國成目前也是民眾黨台北市黨部主委。他表示，三個縣市大家響應滿熱烈，採海選制度，有意願就來，非黨員也可以，開出一扇門讓有興趣參選里長、民意代表的年輕人加入，現在開始做，他個人覺得很滿意，海選非常熱烈，平均素質、水準、熱忱度都很好，會繼續做。



另外，柯文哲說2年後民眾黨“立委”將輪替，是否有選舉規劃？林國成表示，還是要看中央，現在就是打基礎、替民眾做事，2年制到底怎樣，要等中央來做最後決定，當一天和尚敲一天鐘，民眾黨不分區“立委”會捍衛黨、做民意後盾，該問政會問政，現在沒有考慮這個問題。