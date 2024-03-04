賈慶國：特朗普如再當選中美關係挑戰更大

全國政協常委、北京大學國際關係學院教授賈慶國（中評社實習記者孫祎璠攝） 中評社北京3月4日電（記者 郭至君）美國今年將選出新一任總統，備受世界矚目。當前，民主黨和共和黨初選勝出的人選依然是拜登和特朗普，也有很多聲音擔憂特朗普是否會二次當選。對此，全國政協常委賈慶國在接受中評社記者專訪時表示，如果特朗普當選，對中美關係的影響將是比較大的，從他上次執政時的表現和之後的言論看，他在對華政策上的態度和做法比拜登更強硬，更無底線。



賈慶國說，第一，他在經濟上大概率會採取更加強硬的貿易保護主義措施，比如對中國向美國出口的商品徵收更高的關稅，對中國高科技出口實施更嚴厲的限制，對中國高科技企業進行更多的打壓。其次，在台灣問題上他也可能會更加激進，甚至會改變美國長期堅持的所謂“一中政策”。上次在他執政後期，這方面的苗頭已經比較明顯了，他的國務卿蓬佩奧曾經宣稱他要去訪問台灣，後來又稱台灣從來不屬於中國。所以特朗普上台的話，中美關係面臨的風險和挑戰會更大。



“一方面，我覺得現在就需要認真分析，如果特朗普當選的話，他會採取什麼樣的政策，這個可以從他上一屆做的一些事情來進行推理。其次是現在他的一些競選言論，還有和他關係比較密切的一些人的看法和想法都需要去認真地梳理，分析他上台以後在哪些問題上會做哪些事情，做到心中有數，然後在這個基礎上提出一些應對預案。比如說他上台以後，再次加大徵收關稅的力度的可能性有多大？如何做？我們怎麼辦？是對等應對？還是差別性應對？還是跨問題領域的方式去應對？當然，他也可能最終不當選，但即使是這樣，我們也需要這樣做，這樣才能夠做到有備無患。”他說。

