賈慶國答中評：中美對話趨正常 應該合作

全國政協常委賈慶國接受中評社記者專訪（中評社實習記者孫祎璠攝） 中評社北京3月11日電（記者 郭至君）今年是中美建交45周年，但是從目前來看，兩國關係只是一個止跌企穩的態勢，還處在一個困難時期。對此，全國政協常委、北京大學國際關係學院教授賈慶國接受中評社記者專訪時表示，舊金山會晤以後，兩國關係確實出現了穩定的趨勢，兩國間的溝通和對話開始走向正常化，這是好事。確實，中美之間的共同利益實際上還是遠遠大於分歧，只要大家心平氣和地去交換意見，認真管控兩國間存在的問題，在有共同利益的問題上進行合作，兩國關係還是可以慢慢地實現穩定和改善的。



賈慶國說，兩國在很多問題上是可以合作的，因為從根本意義上講，兩國都是在國際體系中有著重大利益的國家。另外，美國是超級大國，中國也正在變成一個超級大國，那麼這就意味著兩個國家都不能搭便車，只能去開車，也就是說兩國都只能通過維護國際秩序來維護自己的利益。由於維護國際秩序成本高昂，兩國都需要利用別的國家的資源，動員其他的國家與其合作，來共同維護國際秩序。對於中美而言，雙方最佳的選擇是把對方的資源用好來維護國際秩序，從而維護自身利益。從這個意義上來講，中美合作還是有很大的潛力，需要做得是想辦法克服現在面臨的相互之間極度的不信任的問題，通過努力穩定關係和推動合作。



舊金山會晤以來，一個非常重要的方面就是雙方的溝通和協商正在出現正常化的趨勢，這種趨勢要延續下去的話，我覺得對中美兩國和世界都是福音。中國這邊可以更主動一點，在非原則的問題上不與美國較真，在一些非原則的問題上進行對抗和競爭意義不大。需要從大局出發作出選擇。

