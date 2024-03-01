藍委翁曉玲犀利　陳建仁請韓國瑜維持秩序

藍委翁曉玲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月1日電（記者 俞敦平）中國國民黨新科“立委”翁曉玲，曾任通訊傳播委員會（NCC）委員，對於議會的運作相當熟悉。在今天的“立法院”質詢中，她以質詢者的身分，向“行政院長”陳建仁提出了關於禁團赴陸旅遊令的問題，儘管是新科“立委”但過往擔任NCC委員的她，現在轉換身分質詢犀利，問得陳建仁不得不請韓國瑜出面維持秩序。



翁曉玲認為，禁止觀光業者組團前往大陸的限制，是在新冠肺炎特別條例的基礎上發布的，而該條例已於去年七月一日廢止，因此禁團令也應該隨之解除。她要求陳建仁或其指定的部長回答這個問題。



然而，陳建仁卻對翁曉玲的提問不以為然，他表示，翁曉玲的問題都不合理，是在浪費時間，並說只是表達自己的想法，而非反質詢。



這讓翁曉玲感到不滿，她指責陳建仁不尊重“立法委員”的質詢權利，並強調質詢是上對下的關係，是“行政院”向“立法院”負責，而非反之。她還表示，她是從學界來的，不願意用不理性的問政，而是希望與陳建仁進行良好的互動對話，並重新檢視過去八年的施政問題。



陳建仁則反覆質問，質詢是上對下嗎？他似乎不認同翁曉玲的說法，並對她的質詢態度感到不滿。



最後，“立法院長”韓國瑜不得不出面維持秩序，他提醒雙方，質詢是“行政院”對“立法院”負責的一個程序，並請委員和官員之間互相尊重。