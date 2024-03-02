林筱魯答中評：撤辣對香港投資環境如強心針

立法會議員林筱魯（受訪者供圖） 中評社香港3月2日電（記者 盧哲）香港特區政府財政司司長陳茂波28日發表二零二四至二五年度《政府財政預算案》，宣佈即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施（俗稱“辣招”），即由當天起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。立法會議員林筱魯接受中評社記者訪問時表示，香港需要的是加強整體投資熾熱程度，“撤辣”對於香港投資環境而言像一劑強心針。



林筱魯表示，預算案充分展示香港經濟基礎穩固的底氣，以積極進取態度面對外圍環境的不確定性及挑戰。他說，今年的財政預算案推出多項刺激投資氣氛的政策。但最終能否真正激活資金流動性帶動整體投資氣氛，關鍵還需要看配套政策是否完善到位。



其中，對於如何解讀現時全面“撤辣”對香港的必要性，林筱魯對中評社記者解析，要解讀“撤辣”問題，不應單看樓市氣氛，更需留意整體投資氣氛。香港作為一個外向型經濟體，面對極不穩定的國際大環境，在經濟周期和結構雙重轉變下，投資環境出現一系列負面因素。“撤辣”對於香港投資環境而言像一劑強心針。



林筱魯表示，香港需要的是加強整體投資熾熱程度，因為投資環境並非只影響樓宇投資，還會影響土地開發等相關的議題。“撤辣”一方面有助推動樓市，亦有助政府賣地，推動新區發展。同時亦可趁機縮短置業階梯，提升自置居所比例；另一方面有助提振投資氣氛與信心，推動資金流動，以穩定市場信心。“此做法一舉兩得，可謂一箭雙雕。” 林筱魯表示，非常高興政府接納其早前提出的多項加強香港整體投資熾熱程度的建議，重建投資信心。但他強調，同時必須配合其他財金招數與“撤辣”並駕推行。

