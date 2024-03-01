駐歐盟使團回應歐洲議會外交政策報告涉華內容

中評社北京3月1日電／據中國駐歐盟使團：駐歐盟使團發言人就歐洲議會外交政策年度報告涉華內容答記者問。



問：2月28日，歐洲議會以338票贊成、86票反對、122票棄權的結果通過2023年度歐盟外交與安全政策報告，在香港、新疆、南海等問題上對中國橫加指責，聲稱中國與台灣互不隸屬，對歐洲議會官方代表團訪台表示歡迎。中方對此有何評論？



答：歐洲議會報告有關涉華內容嚴重踐踏國際法和國際關係基本準則，侵犯中國主權，粗暴干涉中國內政。中方對此深感震驚，堅決反對，並予以最強烈譴責。報告公然鼓吹“一中一台”，挑戰一個中國原則，為台獨勢力張目，暴露出歐洲某些政客對歷史和現實的無知，以及妄圖阻撓中國統一大業的陰暗嘴臉。



一個中國原則是國際社會普遍遵守的國際關係基本準則。世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。1971年聯大第2758號決議對此予以明確。1975年中歐建交時，歐方明確承諾就台灣問題採取中華人民共和國所接受的立場，不同台灣保持任何官方關係或締結任何協定。中國必須統一，也必將統一，任何人、任何勢力都不可能阻擋。我們奉勸那些政客們多讀讀書，恪守國際法和國際關係基本準則，停止干涉中國內政，停止發表不負責任的言論，多做有益於中歐關係發展的事情，不要再次在世人面前貽笑大方。