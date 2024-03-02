李俊毅：綠白有機會合作　柯建銘別天天罵人

李俊毅。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月2日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨在日前的“立法院”各委員會召委選舉力挺國民黨，藍白合作成形，未來賴清德上任後，綠白還有合作可能性嗎？民進黨前“立委”李俊毅接受中評社訪問表示，民眾黨還有漫長歲月要過，不可能一直跟著國民黨走。尤其國民黨能給的資源有限，民眾黨需要養分長大，國民黨可以給的太少只能吃“米糊”，民進黨執政有牛奶、有牛排等資源豐富，既然民眾黨還要茁壯，怎麼會沒有合作空間呢？



但他也說，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘不要天天罵民眾黨、罵民眾黨主席柯文哲，要去營造合作氣氛，“柯天天罵人，會破壞氣氛”。



李俊毅，台南人，1996年當選“立委”後共連任五屆，2012年擔任民進黨副秘書長，2015年擔任蔡英文候選人特別助理，並於2016年5月獲蔡英文邀請，出任民進黨副秘書長，2017年3月卸任民進黨副秘書長。過去屬於民進黨謝系人馬。



提到未來賴清德人事任命會超越黨派嗎？李俊毅指出，賴已經說要超越黨派佈局，不是不要民進黨的人，是民進黨人不是唯一選項。新行政團隊顏色會比較彩色，不會只是綠色。而民進黨優秀的人也不少，但為了擴大社會支持度，也會選擇社會上優秀、適合的對象入閣，面對現在的政局，賴清德不得已要與在野或是民間社會合作，但問題是人家要不要跟民進黨合作。



他指出，如果要和民眾黨、國民黨的人談，也要人家願意跟我們談，不是單方面自己認知。賴清德表達這個方向是希望可以促成。至於與民眾黨還有合作空間嗎？他也說，有機會，民眾黨還有漫長歲月要過，不可能一直跟著國民黨走，國民黨能給的有限，民眾黨需要養分長大。



李俊毅比喻說，國民黨可以只能給民眾黨吃米磨成粉的米糊，但牛奶、牛排等在民進黨這裡，民眾黨要長大，怎麼會沒有合作空間呢？但不需強求，有適當的位置或是職務的可以，需要人事時地物剛好的時機點。但也需要去營造合作氣氛，柯建銘不要天天罵人，會破壞氣氛。即使發生什麼事情，大戰略上要爭取強其穩定合作機會，以目前柯建銘做法是危險的。



他表示，柯建銘每天高調罵柯文哲、民眾黨，這樣做的目的是什麼？能解除民進黨目前的困境嗎？這會是柯建銘的歷史定位，柯在破壞一對美好姻緣，把民眾黨往外推，破壞合作機會。柯建銘理由是柯文哲不可信，難道當初不是柯建銘力推柯文哲與民進黨合作嗎？現在重點不是柯文哲，是底下8席民眾黨“立委”才是重點。民眾黨這8席“立委”有機會可以成為合作夥伴，“立法院長、副院長”選舉那局過了就過了，往下看吧。也不一定是位置，也可以是政策合作。

