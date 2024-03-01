兵役節大會　張麗善：金門事件別成起火點

慶祝兵役節，雲林縣長張麗善感謝役政單位及人員的貢獻。（照:雲林縣政府網站） 中評社雲林3月1日電／雲林縣府今天舉行兵役節表揚大會，中國國民黨雲林縣長張麗善致詞提及，金門事件考驗領導者的智慧，到底要用什麼智慧來和平理性的對話，不要成為起火點，每一個人都要扮演自己的角色，她的角色是雲林縣長，就是把鄉親照顧好，提升鄉親的尊嚴。



雲林縣政府今日上午於斗六市三好國際酒店舉行慶祝兵役節大會，會中由縣長張麗善親自表揚5所績優役政單位、12位績優役政人員及4位績優替代役役男，另表揚陸軍砲兵部隊測考中心、雲林縣後備指揮部、憲兵指揮部雲林憲兵隊及社團法人“中華民國”軍人之友社雲林縣軍人服務站等軍方單位及幹部。



張麗善感謝軍方在役政及防救災工作上對地方的大力支持，同時對全體役政同仁一年來的辛勞與貢獻，以及有關單位、社會各界人士對役政的支持與協助，表示誠摯的謝意。



張麗善致詞表示，大家當然是要和平免於戰爭，但這幾年來兵凶戰危歷歷在前，大家都希望台灣在國際情勢上是穩定的，彼此要互相保護，當然也要互相尊重。



她說，前天是228紀念日，228事件經過77年，當然過程有很多的歷史的記憶，但也希望仇恨值能降低，大家都迎向自由與和平，大家都不遺餘力在努力，也要珍惜，她期待世界是和平的，兩岸之間也希望是和平，不要因一個金門事件變成起火點、爆發點，這也是在考驗我們領導單位的一個智慧，到底要用什麼智慧來和平理性的對話，每一個人扮演好各自的角色，她擔任縣長就是把鄉親照顧好，打開雲林縣的知名度跟能見度，建立起縣民的尊嚴。