趙少康：漁船案道歉就好　別把陸配當間諜

趙少康舉行新節目開播記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月1日電（記者 張穎齊）金門漁船事件持續延燒，引發兩岸緊張，雙方協商11次皆破局。前中廣董事長、資深媒體人趙少康1日表示，政府在漁船案的第一時間道歉就好，事情就簡單了，結果搞得這麼複雜、緊張，台灣方應換位思考，別牽涉太多政治才對。



趙少康今日下午在中廣舉行“新‘立法院′新觀點”節目開播記者會，與會的有中國國民黨“立委”王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、羅智強、牛煦庭。趙少康會前接受媒體聯訪。



記者問，如何看漁船案協商11次皆破局？趙少康說，台灣應換位思考，若是台灣漁民死亡會怎樣？這是多惋惜且遺憾的事，就像警察要攔檢車輛，一種是跑掉，一種是要打輪胎不慎打死人，對於警察的執法過當，第一時間一定表示遺憾、歉意，因人命關天，接下來再看船怎翻的，豈料民進黨卻把事件搞得很複雜、牽涉太多政治，當然該執法要執法，但還是要談船為何翻，再致歉、究責、談賠償，一步步來。



國民黨副主席夏立言為此事赴陸會見大陸中央台辦主任宋濤，宋指控民進黨政府草菅人命、冷漠無情，卻遭“行政院長”陳建仁批夏在唱和。趙少康說，夏只是客人，此事人死為大，台灣不是草菅人命、不是故意的，但大陸漁民就不幸死了，民進黨只要道歉、表達遺憾，事情就簡單，假如今天是台灣漁民死亡，民進黨也會對大陸這樣要求吧？



記者問，國民黨“立法院”黨團近日表態支持將現行陸配取得身分證年限由6年縮短為4年，與外配一致，“行政院”與民進黨皆反對。趙少康說，陸配從最早是要花8年，如今改為6年，現在研議改4年，民進黨卻反對，難道民進黨覺得陸配4年就會變匪諜？應信任陸配，不該將陸配當作間諜，或是也將台商、僑胞全當間諜，4年觀察期夠了，連健保都可用了，應比照外配公平對待，民進黨不必這樣。



媒體問，台南地檢署偵辦力暘能源公司取得光電場土地過程涉不法，昨日傳喚民進黨台南市長黃偉哲出庭作證。趙少康說，光電案當然很離譜，民進黨哪裡做得到漁電共生？搞得滿目瘡痍、禍害“國土”，非常罪惡，民進黨也雙標，選後才傳喚黃偉哲，國民黨屏東縣議長周典論卻在選前就被以涉賄抓走，應請前台南市政府經發局長陳凱凌當汙點證人咬出來。



此外，趙少康左手食指纏繞“一大包”包紮繃帶，他也在聯訪時說明，因過年時遭冰箱夾傷，當下痛到快昏倒，反覆就醫後仍偶發疼痛，於今早至北榮接受手術，切除囊腫。