戰鬥藍開節目拍抖音　趙少康領軍搶年輕票

趙少康舉行“新“立法院”新觀點”節目開播記者會，左起趙少康、藍委李彥秀、徐巧芯、羅智強、牛煦庭。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月1日電（記者 張穎齊）前中廣董事長、資深媒體人趙少康1日下午在中廣舉行“新“立法院”新觀點”節目開播記者會，並請到5名戰鬥藍“立委”輪流擔任周一到五的主持節目人，拍攝抖音等短影音視頻。記者詢問目的是否要與台灣民眾黨競爭搶攻年輕票？趙少康爽快坦言“是！”



記者會現場，趙少康請到戰鬥藍成員、中國國民黨“立委”王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、羅智強、牛煦庭。“新“立院”新觀點”節目將在4日開播，每周一到周五中午1點，於YouTube頻道《觀點》播出，周一由牛煦廷、羅廷瑋搭檔主持，周二羅智強、周三徐巧芯、周四李彥秀、柯志恩搭檔、周五由王鴻薇主持。趙少康會前接受媒體聯訪。



記者問趙少康目的是否在於與民眾黨搶票？趙少康直言是，強調在短影音方面，國民黨很吃虧，民眾黨卻是鋪天蓋地，民進黨也不太行，他瞭解年輕人不愛長篇大論，要的是言簡意賅，不完全是為了民眾黨，而是為了年輕人，年輕人容易不耐煩，因此他們做這節目，搭配剪輯成短影音。



趙少康說，《觀點》這節目會請戰鬥藍或其他“立委”來，如今在Youtube已破百萬訂閱，年輕人很重要，他因此推出新“立委”、新觀點這樣的網路節目。媒體問怎麼看“立法院”選舉後，往後的藍白競合？趙少康直言，擔心也沒用，最壞下場就是2026、2028藍白各自選，而他仍主張藍白合作、釋出善意，至少有談的機會，哪區誰比較會贏、就派誰選。



趙少康還說，政論節目太多，但很多都胡說八道，沒有觀點，紐約時報、華爾街日報有人付錢看就是有觀點，寫得很殺、很厲害，不要亂講一通，《觀點》目前還有資深媒體人唐湘龍、陳鳳馨、尹乃菁、郭正亮、蘭萱等主持，希望將觀點為社會所知，當然要偶爾講八卦也可。



王鴻薇說，召委選舉過去都沒人鳥，現在她會透過此平台講一下“國會”八卦，請大家拭目以待。李彥秀說，她與柯志恩是知性、感性，有觀點、有八卦，還有人民的心聲、媽媽的看法，對議事攻防等議題做分析。徐巧芯說，她會開箱“國會”秘辛，並持續監督官員，直接與網友互動。羅智強說，他會講對“國會”改革、司法法制委員會的新進度。牛煦庭說，他與羅廷瑋一起從年輕、有趣的觀點，監督執政黨，成為在野的後盾。



媒體問，民眾黨主席柯文哲為備戰2026地方選舉，喊出全台議員席次“N加1”的目標，未來可能展開海選，恐將對國民黨產生衝擊？李彥秀說，政黨間就彼此競爭，讓更多年輕世代瞭解國民黨、向下紮根。



媒體問，有聽說國民黨持續延攬民眾黨前發言人楊寶楨？徐巧芯說，不同黨派的人應都有被徵詢、被延攬過，就像前白委蔡壁如被國民黨台中市長盧秀燕延攬，楊寶楨後續還沒聽說，但應很多人都有去徵詢她。