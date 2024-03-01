羅廷瑋針對食安質詢陳建仁　態度溫和像暖男

羅廷瑋。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北3月1日電（記者 俞敦平）國民黨籍台中新科“立委”羅廷瑋1日下午首次質詢，他專注在釐清近期的台中身處中心的食安風暴，要求“中央”公開相關的數據和研究報告，並為台中市市民的健康著想，爭取更多的檢驗資源和經費。相對於其他的新科“立委”，新官上任三把火的凌厲態度，他顯得比較穩重，還在陳建仁面對他的詢問時無奈的表示，今日三位藍委質詢時對他都有不同的要求，他還很暖的跟陳建仁說做自己就好。



羅廷瑋指出，科學是資訊公開的，法律也規定了相關的資訊必須公開，但他感覺到陳建仁的回應帶有政治色彩，並未正面回答他的問題。他提到，2016年4月，當時的民進黨“立委”許志傑曾舉“國家環境毒物研究中心”的研究報告，指稱開放瘦肉精美牛進口前，2005年到2008年，“國人”的尿液樣本中約有1.39%到5.56%被驗出四種瘦肉精，其中也包含西部特羅，依此比例來換算，台灣恐高達將近115萬人左右來受害。



羅廷瑋質疑，既然“國家環境毒物研究中心”曾經做過這樣的研究報告，為何“中央”在溯源管理上找不到源頭，這是他所疑慮的。他強調，西部特羅的毒性比萊克多巴胺大10倍，而且不容易代謝，殘留的時間又更久，這個嚴重性不容小覷。他要求陳建仁，作為一個負責任的“行政院長”，要比照“國家環境毒物研究中心”的研究報告，按例辦理，編列經費給台中市政府或者是其他的公部門，再一次執行相關的研究報告。



陳建仁回應時，先和今日質詢比較平和羅廷瑋抱怨了一下表示，今日三位質詢的藍委講法不一樣，一個要他有所有為，一個要他認真負責，一個叫他說他這個是“看守內閣”，他不能做任何事情，羅廷瑋很暖的回說陳建仁說做自己就好。陳建仁接著表示，他想講的就是，對於這一個檢驗的部分，需要再做進一步的抽驗，“行政院”接著會對豬肉，原本2000件的抽樣，會擴大做到4000件。