管碧玲摸男記者否認冷血　藍委：支持控性騷

藍委徐巧芯出示手機，大酸海委會主委管碧玲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月1日電（記者 張穎齊）大陸漁船與台灣海巡船碰撞導致翻覆釀2死，大陸國台辦發言人朱鳳蓮公開點名海委會主委管碧玲“極為冷血”，管碧玲今受訪時被問到相關問題時，摸了發問男性記者的左臉，稱“看看我的體溫”，引發爭議。“戰鬥藍”中國國民黨“立委”徐巧芯質疑，是否已構成性騷？牛煦庭說，若男記者認為是性騷，他們全力支持指控。



前中廣董事長、資深媒體人趙少康今日下午在中廣舉行“新‘立法院′新觀點”節目開播記者會，與會的有戰鬥藍“立委”王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、羅智強、牛煦庭。



徐巧芯在會中拿出手機，直言今早全程專心收看民進黨海洋委員會主委管碧玲在講金門漁船案時，被問到國台辦稱台灣的機關很冷血，豈料管竟擅自摸了男記者的臉，是問性別對調，民進黨會怎樣？是否就是性騷、Me Too？難道沒關係嗎？男孩子應該要好好保護自己，還好媒體都有攝錄，否則跟海巡一樣沒監視畫面，管碧玲搞不好就否認。



徐巧芯還說，管碧玲日前分明有說會朝業務過失致死罪偵辦，如今被男記者問，管突然不承認，難道曾經講過這句話的管碧玲也是大陸認知作戰的一環？



羅智強說，對民進黨來講，一切都是雙標，若是國民黨的女官員觸碰男記者，民進黨一定也雙標對待，他真的要謝謝徐巧芯當初在“立法院”幫他擋住民進黨“立委”黃捷來搶麥克風，否則恐怕有假性騷事件，另外管碧玲以前就曾對類似沒有監視錄影的案子，當綠委時對國民黨官員嚴厲批判、要求下台，現在迴力鏢打到自己，管責無旁貸，管就是民進黨無能的酬庸文化。



牛煦庭說，若這位男記者覺得自己被騷擾，那他會全力支持男記者指控發聲，管碧玲已進退失去，引發兩岸政治危機，管要知所進退。



趙少康說，管碧玲很奇怪，冷血是說心態冷血，怎麼拿自己的手溫度去摸男記者？要知道大陸漁民死了，管碧玲確無動於衷，這不就是冷血嗎？