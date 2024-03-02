桂宏誠語中評：偷渡“兩國論”對大陸沒有效

前中國國民黨大陸事務部主任、民主文教基金會董事長桂宏誠。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月2日電（記者 楊騰凱）前中國國民黨大陸事務部主任桂宏誠向中評社表示，中國大陸正在往前走，推動實質統一的進程，台灣沒有主動改變的可能性，完全只能被動被統一，民進黨若對金門事件繼續持“兩國論”立場，事情就很難善了。



桂宏誠為中國文化大學法學博士、北京大學政府管理學院法學博士，曾任國民黨大陸事務部主任、“考試院院長”關中機要秘書，並曾於世新大學、宏國德霖科技等大學任教，現為民主文教基金會董事長。民主文教基金會是關中在1990年結合學者專家、民意代表、企業領袖及各界熱心人士而成立，屬文教性質的民間學術研究機構。



桂宏誠表示，撞船事件發生的時候，民進黨政府有大聲對台灣老百姓說捍衛“主權”，既然講到“主權”，大陸就告訴你，台灣沒有“主權”。台灣越獨，大陸就會越統，台灣搞實質“台獨”，大陸就搞實質統一。



桂宏誠指出，兩岸從法理上來說，就像馬英就所說的“互不承認主權，互不否認治權”，換另外一個角度來說是主權共有，治權分管，這種狀況下兩岸就相安無事，金門廈門無論如何通通是中國，可是台方這次一開始就喊出捍衛“主權”，大陸本來就已經在因應台灣實質走向“台獨”的問題，大陸必然也會往前走，掌握自己推動祖國統一的進程。當然，大陸有自己的步驟，不會因為台灣怎麼樣而有變化。

