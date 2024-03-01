高金素梅排“撞船案”專案報告　管碧玲不接受

管碧玲表示，不接受內政政委員會排定專案報告的名稱。（照片：管碧玲臉書） 中評社台北3月1日電／“立法院”內政委員會召委、無黨籍“立委”高金素梅安排3月4日星期一將召集海洋委員會、大陸委員會就大陸漁船在金門被撞翻的金廈海域事件進行專題報告並備詢。海委會主委管碧玲1日在臉書發文表示，不接受內政委員會排定的報告“名稱”，認為違背事實！



內政委員會召委高金素梅已經安排下周議程，將邀請海洋委員會及大陸委員會就“金門撞船案”進行專案報告，並備質詢。另一天的專案報告則是針對禁赴陸旅行團的決策過程。此兩場專案報告皆為涉及兩岸敏感事務。



而高金素梅所排定議程名稱為：邀請海洋委員會及大陸委員會就“金門撞船案：翻船執法過程及後續處理”進行專題報告。



管碧玲示，不接受內政委員會排定專案報告的名稱，那是違背事實的名詞定位！



管碧玲指出，“海巡署”準備給“立法院”的報告堅持回歸執法權，海委會的報告名稱是：海洋委員會“海巡署”針對“2024年2月14日取締大陸籍快艇事故案”專案報告。



管碧玲強調，海洋委員會“海巡署”針對“2024年2月14日取締大陸籍快艇事故案”專案報告的這個名稱，隱含對協商過程中，陸方主張所有權的協商狀態，做一個名詞上善意。