黃建賓質詢陳建仁　盼政治不要影響農民生計

新科台東藍委黃建賓1日下午首次質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月1日電（記者 俞敦平）新科中國國民黨籍台東“立委”黃建賓1日下午首次質詢，他特別關心台東名產鳳梨釋迦輸陸問題。他指出鳳梨釋迦是台東的一個重要的經濟產物。他認為，最大的市場還是在中國大陸，在找到新的市場之前，應該先把現有的市場維護好，不要讓兩岸的政治因素影響到農民的生計。



根據“農業部”的資料，台東縣政府的鳳梨釋迦在2016年到2019年的產值已經達到了10億美元。



2024年的台東“立委”選舉，因為民進黨的分裂，讓國民黨的黃建賓從原本的大武鄉的鄉長一躍而成民意最高代表的“立法委員”，成功地替國民黨拿回了失去14年的台東“立委”席次。



黃建賓表示，台東的鳳梨釋迦最主要的輸出地點還是在中國大陸，不管是產量或是產值的部分，都佔了很大的比例。他質問“行政院長”陳建仁，最近因為金門撞船事件，兩岸關係緊張，如果未來遇到類似的議題，而中斷了鳳梨釋迦的輸陸，“農業部”有什麼對策，可以告訴台東的農民，他們要銷往什麼地方去。



“農業代理部長”陳駿季回應，“農業部”有兩個對策，第一個是絕對不會輕易地放棄任何一個市場，包括中國大陸市場。第二個是過往對於中國大陸輸出比例高的產品，會用分散市場的策略，特別是往高端市場的部分。他舉例，過去幾年來，被中國大陸禁止的鳳梨和鳳梨釋迦，都成功地輸往了其他的國家。鳳梨釋迦也積極開發了很多的加工產品，並透過不同國家的市場貿易的簡易談判，希望能夠儘早開發到其他市場。



陳建仁表示，他們希望繼續保存已經有的市場，並呼籲中國大陸多多進口台東出產的鳳梨釋迦。他認為，鳳梨釋迦是一個很好的產品，可以增進兩岸的友好關係。



黃建賓則反駁，雖然“農業部”很努力，但是現實告訴他們，最大的市場還是在中國大陸。他說，台東的農民和農會都試過往高端的地方，透過冷鏈技術到北美，甚至東南亞，但是圖表上看到的，確實就是98%還在中國大陸。在找到新的市場之前，應該先把現有的市場維護好，不要讓兩岸的政治因素影響到農民的生計。



黃建賓最後分享了一個故事，他說，他有一個朋友，當年因為看到釋迦產業好，就辭掉北部的工作，青年返鄉從事農業。他那時候是騎著Ducati（高檔機車）在巡田。但是前幾年，他看到他是騎著GoGoro在送外賣。他說，這就是因為鳳梨釋迦的市場受到了中國大陸的影響，讓農民的收入大幅下降。他希望政府能夠重視這個問題，並給予台東的農民更多的支持和保障。