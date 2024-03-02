中評鏡頭：台清華、交通兩校梅竹賽火熱開打

新竹清華大學與楊明交通大學兩校年度盛事梅竹賽1日開打。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月2日電（記者 盧誠輝）新竹清華大學與楊明交通大學兩校的年度運動與學藝盛事“梅竹賽”1日火熱開打，這項賽事迄今已舉辦56年，當年清交兩校為促進學生交流，培養運動及學藝風氣，決定於每年2、3月間舉辦“梅竹錦標賽”。而“梅竹”二字，取自清華大學前校長梅貽琦及交大前校長凌竹銘姓名中各一字，並以擲硬幣方式來決定賽事命名為“梅竹”或是“竹梅”，最後擲出梅花那面，定下了“梅竹賽”的名稱。



梅竹賽開幕典禮1日在新竹清華大學旺宏館國際會議廳舉行，包括台灣民眾黨新竹市長高虹安、中國國民黨“立委”鄭正鈐等人都到場共襄盛舉，在新竹清華大學校長高為元與陽明交大校長林奇宏一同擊鑼後，宣布為期3天的甲辰梅竹正式開賽。



今年的梅竹賽正式計點的比賽項目共有10項，包括：女排、男排、女籃、男籃、棒球、網球、羽球、桌球、象棋、橋藝。哪一校獲得5點以上的積分，即可贏得梅竹總錦標。在計點的正式賽之外，還有9項不計點的表演賽，包括：足球、壘球、射箭、女網、圍棋、劍道、女桌、撞球及西洋棋，其中的西洋棋是今年新增的表演賽。



新竹清華大學校長高為元表示，梅竹賽年年傳承，象徵著兩校密切的合作關係，也許我們已經忘記誰贏了哪一屆，但重要的是我們已經辦了55年，今年邁向第56屆。高為元特別感謝兩校學生代表理性達成共識，促成接下來3天的賽事。



陽明交大校長林奇宏指出，兩校密切的情感可以用“愛恨情仇”４個字來形容，稱得上“你泥中有我，我泥中有你”。希望梅竹精神永存，在他與高為元校長任內，梅竹大賽可以年年舉行。



新竹市長高虹安很支持清交兩校梅竹賽，去年也參加了開幕式。高虹安幽默地表示，每到3月新竹市民總想“整頓交通”，這時台下清華運動員傳來一陣熱烈歡呼。她接著說，站在市長的立場，她當然也希望“交通順暢”，陽明交大則響起一片掌聲。高虹安祝福梅竹賽事圓滿成功，選手師生樂在其中。