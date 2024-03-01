陸配取得身分案　陳昭姿秀證據批綠昨日今非

民眾黨委員陳昭姿。（中評社 資料照） 中評社台北3月1日電／中國國民黨團、台灣民眾黨有共識擬修法，將陸籍配偶取得身分證年限外配從6年縮短到4年，並列為本會期優先法案。台灣民眾黨“立委”陳昭姿昨在政論節目表示，她翻出民進黨曾在“《公民與政治權利國際公約》第三次國家報告”記載“大陸配偶來台取得身分證年限調整為與外籍配偶一致”，質疑民進黨是忘記、當作沒這回事？



縮短陸配取得身分證年限修法，“行政院”、民進黨都表示反對，民進黨“立院”黨團幹事長吳思瑤日前表示，藍白合62席當然可以強行通過，但民進黨會努力阻擋。



根據《中時新聞網》報導，陳昭姿2月29日在政論節目政論節目《少康戰情室》表示，民眾黨基本上是以人權角度來思考陸配取得國籍相關問題，她要提醒民進黨，在他們2020年5月發布的“《公民與政治權利國際公約》第三次國家報告”中執行情形第239點，清楚記載“大陸配偶來台取得身分證年限調整為與外籍配偶一致”，這說明民進黨當時明顯採取認同推動修法的立場，她質疑，民進黨是忘記、當作沒這回事？



資深媒體人唐湘龍直言，民進黨只是“逢陸必反”，將陸配取得國籍年限降低到4年有什麼難？台灣現在已經有“國安”五法，要是真的有問題就直接抓。他指出，近年已沒什麼嫁來台灣的陸配，就連大陸偷渡客都不見了，台灣在兩岸關係的優越感應放下，別再往自己臉上貼金。