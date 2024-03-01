基隆市長謝國樑被控強盜　赴地檢署說明

基隆市長謝國樑。(照:基隆市政府) 中評社台北3月1日電／基隆市東岸商場爆發產權爭議，原先負責營運的主富服裝公司（NET）不滿基隆市政府2月1日凌晨指示40多名警力強制接管商場，控告中國國民黨基隆市長謝國樑、市政府交通處長等人強盜、竊佔、強制、毀損等多項罪名。基隆地檢署受理後已分“他字案”偵辦，謝國樑今天在應訊前表示，檢察官一定能夠還原真相，還予基隆市政府一個公道，他不會讓政府產權落到私人手中。



基隆市東岸商場易主發生產權爭議，原先負責商場營運的主富服裝公司（NET）指控基隆市政府於2024年2月1日凌晨強制接管商場涉及刑事不法，委任律師對基隆市長謝國樑、基市府交通處王處長等人提出強盜、無故侵入建築物、毀損等多項罪名之告訴。基隆地檢署受理後即分他字案，承辦檢察官在積極查證後，認有傳喚當事人之必要，於今日同步傳訊告訴人主富公司代表、市長謝國樑、交通處處長等人，釐清整起事件經過，追查是否涉及刑事不法，經檢察官訊問後均先行請回。



基隆市長謝國樑受訪時表示，關於地檢署將此案件分案為“他字案”的定義，即是否有特定人涉嫌犯罪，尚不明確的分案方式。因為主富公司有提告，地檢署依相關規定分案。我們非常樂意配合調查，我相信在調查過後檢察官一定能夠還原真相，也能予基隆市政府一個公道。



謝國樑強調，東岸商場的產權屬於基隆市政府所有，這塊地是2000年市政府以8億4千萬買來的“國有地”，土地所有權人、起造人都是基隆市政府。在先前市府與大日公司的OT合約當中規定，2月1日就將營運權完全移轉回來，合約中也有清楚規定，合約到期後市府可以逕行收回資產。



謝國樑說，市府依照跟大日的合約精神，在2月1日針對公共區域的部分進行收回資產，完全沒有進入到商家空間，除了維護新合約的穩定，取回中控室及公共設施，也是為了保護消費者及市民朋友的安全，公共安全是最重要的，主富跟市府沒有任何合約及採購關係。而且發言人之前也說明過了，本案是由交通處主動提出需求，警察局給予行政協助。



謝國樑最後表示，今日因為這個“他字案”，要代表基隆市政府到地檢署說明，非常願意全力配合，也會讓檢察官瞭解是依法有據、執行公務，取回市民朋友的資產，不會讓政府產權落到私人手中。