中評鏡頭：台北大安森林公園　人與花比嬌

大安森林公園賞花、野餐活動，正妹Qena、主持人奎奎加持。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月2日電（記者 張穎齊）台北杜鵑花季1日於大安森林公園盛大登場，同時也適逢大安森林公園建園30周年，園內百花齊放，漂亮的花朵吸引民眾前來欣賞拍照，而花季為期1個月，從1日起至31日，並有中國國民黨台北市長蔣萬安站台加持，增色不少。



2024年適逢大安森林公園建園30周年，從1994年3月29日啟用至今，由國民黨前台北市長黃大洲任內政績，許多團體及體孕育出這座生生不息的小森林，在生態與日常共生共榮的世界級公園，台北市工務局公園處自3月起於此地舉辦杜鵑花季。



蔣萬安提到，杜鵑花為台北市的市花，每年春暖花開時節，便可在街道上、公園內觀賞到花開燦爛的景色，杜鵑除了常見平戶杜鵑的粉、白浪漫花色外，到大安森林公園更可以觀賞到超過20品種百花爭妍的杜鵑花，今年也非常榮幸有機會再度與台大杜鵑花節及新北市萬金杜鵑一同合作，期待每年2至3月合力打造出杜鵑花城，將這粉嫩嬌客帶給不論是海內外遊客，滿滿的春天幸福感。



公園處長藍舒凢表示，2024台北杜鵑花季，象徵森森不息、日夜皆美的年度意象。公園處員工也在大安森林公園各節點進行花藝布置，有宣告春天幸福來臨的燕子使者、帶來美麗邂逅的愛神邱比特及兒童遊戲區旁重回童年時光的機器人等，搭配上春季盛開的杜鵑花、繡球花、醉蝶花海及色彩豐富的花卉，讓公園中遍地開花。