秦慧珠：陸配人權法案藍白應速修法肯定過關

台北市議員秦慧珠接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月2日電（記者 張穎齊）中國國民黨、台灣民眾黨“立法院”黨團均主張將陸配取得身分證年限由6年縮短為4年，與外配一致，將推動修法，“行政院”與民進黨皆反對。國民黨台北市議員秦慧珠接受中評社訪問表示，這是老議題了，從2千年前就在談，馬英九政府錯失良機，面對民進黨只會將陸配妖魔化，如今藍白“立院”席次過半，應盡速推動，才對得起陸配人權。



秦慧珠向中評社說，現在國民黨是最大在野黨，擁有52席次，加上親藍的2席，另外台灣民眾黨8席也應會贊成，因此藍白若都同意，聯手表決通過修法，肯定過關，否則大家都會看不起藍白。



秦慧珠表示，陸配應比照外配，4年即可取得身分證，早在2千年她擔任“立委”時就在討論，她一直致力於推動。馬英九上任後，藍軍席次優勢，照理應該要通過，但馬英九卻軟弱，並任用偏綠的陸委會主委賴幸媛，錯失良機，竟沒修法。隨後民進黨蔡英文完全執政，導致陸配修法有難度，加上民進黨推動反滲透法等抗中的政策。



秦慧珠指出，她始終贊成陸配比照外配4年就能取得身分證，從2千年迄今已過24年，此法若還不修正、還不檢討，那真的是對不起陸配人權。陸配也是台灣的小老百姓，陸配與台灣人結婚，有忠誠、也守法，民進黨不該用“國安”疑慮等思維去想。



秦慧珠指出，兩岸關係緊張，民進黨硬推反滲透法等，而國民黨應將此案列為優先法案，若不列入，如被民眾黨先列為優先法案，那國民黨還是什麼樣的最大在野黨？24年過了都不修成嗎。

