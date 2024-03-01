管碧玲擅改報告名稱　高金素梅批傲慢無比

高金素梅在臉書發文表示，海委會主委管碧玲傲慢無比。（照:高金素梅臉書） 中評社台北3月1日電／針對大陸漁船在金廈水域作業與台灣海巡船碰撞後翻覆造成2人死亡事件，“立法院”內政委員會下周一邀請海洋委員會主委管碧玲、陸委會主委邱太三等人進行專案報告。管碧玲卻對報告名稱不滿，並自行修改報告名稱。內政委員會召委、“立委”高金素梅發文表示，內政委員會專報名稱源自“海巡署”直播記者會名稱，並痛批管碧玲的做法是傲慢無比。



根據“立法院”網站公布，“立法院”內政委員會下周一議程為“邀請海洋委員會主任委員、大陸委員會主任委員、國防部及海軍司令部參謀長就‘金門撞船案：翻船執法過程及後續處理’進行專題報告，並備質詢。”



對此，海委會主委管碧玲今天在臉書發文表示，專案報告名稱應該是“海洋委員會海巡署針對‘113年2月14日取締大陸籍快艇事故案’專案報告”，對於高金素梅提出的“金門撞船案”不能接受。



針對管碧玲說法，高金素梅說，今天下午約3時30分，管碧玲坐在“立法院”院會首長席上發文：“不接受內政委員會專案報告的名稱。”並將書面報告自行更改名稱。管碧玲的做法前所未見，傲慢無比。



高金素梅表示，內政委員會安排專案報告名稱，源自於“海巡署”2月22日直播記者會的名稱“0214金門海巡隊CP－1051艇與大陸漁船碰撞案記者會”。請管碧玲先刮刮自己鬍子。