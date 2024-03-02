徐巧芯語中評：民進黨抗中意識已全面發酵

藍委徐巧芯接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月2日電（記者 張穎齊）兩岸關係緊張升溫，中國國民黨“立委”徐巧芯接受中評社訪問表示，民進黨大選一結束就展開3項抗中措施並全面發酵，看起來賴清德上任後可能會導致負面的兩岸政策更偏激。



徐巧芯表示，民進黨的抗中意識已全面發酵，行政體系對“立法院”的態度，就是極其所能“抗中保台”，用“台獨”思想去箝制所有政策，只要對民進黨有質疑的人，一概都是“中共同路人”。民進黨2024剛選完，就有3項抗中措施，包括赴陸旅遊禁團令、隱瞞金門漁船事件真相、歧視陸配反對取得身分證年限比照外配4年。



徐巧芯指出，全世界都擔心兩岸關係太僵或引發戰爭，將會帶給國際社會帶來負擔，全球都希望兩岸局勢穩定，即便中美貿易戰相互角力、嗆聲，但應都希望台海還是和平，不要造成太大的負擔，讓世界的局勢能穩定發展，只是民進黨賴清德5月20日上任後，要怎收拾殘局？要繼續走“中華民國憲法”是災難的路線？導致兩岸氛圍更差？



徐巧芯向中評社說，她並不期待賴清德會修正兩岸路線，因民進黨政策會執行長王義川質疑陸配為何不放棄大陸籍？王義川是刻意不提兩岸特殊的關係，兩岸不是國與國關係，陸委會之所以所屬“行政院”、不是所屬“外交部”，就是因為如此，但王義川若主張要放棄大陸籍，那就是搞“台獨”，從賴還沒上任，就用王義川這人，那對賴的兩岸主張是顯而易見的，不但沒想改善，反而會讓兩岸關係更偏激。

