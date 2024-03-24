中評月刊：香港國際金融中心的前景

中評社香港3月24日電/外交學院政治學與公共管理教研室主任、副教授楊暉博士與普華永道助理審計朱建琴碩士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊3月號發表專文《大變局下香港國際金融中心地位的前景》，作者認為：香港作為國際金融中心備受世界矚目。而近年來中美關係的波動、社會治理的問題和全球性的疫情，使其金融中心的地位遭到質疑和擔憂。根據對香港國際金融中心地位的歷史梳理、當前變量和自身特點的分析，本文認為香港特區有著本身不可取代的優勢以及來自內地的強力支持，正穩步按照“一國兩制”的邏輯，從一個區域性的國際金融中心，邁向國家性的國際金融中心，衹要處理好這一轉變，其國際金融中心的地位不僅不會動搖，而且還會有質的提升。文章內容如下：



一、問題提出



自特朗普政府執政以來，中美關係面臨著巨大轉向，相互的貿易摩擦和制裁手段，使得處於國際化程度較高的香港首當其衝，在自由貿易、關稅豁免、貨幣金融政策等方面都增添了變數；而香港在經歷了“佔中”引發的社會動蕩之後，“修例”風波更是使香港多年積纍的社會矛盾摻雜著敵對勢力的影響，衝擊著香港的社會環境；大國關係的周期性、階段性變化也影響著國際金融對香港的信心。概括來說，政治環境、社會治理和突發性危機使得香港國際金融中心的地位面臨著前所未有的質疑和挑戰，香港國際金融中心的發展趨勢會將如何？要解答這一問題，首先以比較分析來評估這些變數對香港國際金融中心產生了什麼樣的威脅和衝擊，是否到了喪失國際金融中心的程度；其次，從香港成為國際金融中心的歷史來看，歸納是什麼成就了其國際金融中心的地位；之後通過要素權衡，作出香港能保持國際金融中心地位條件和發展趨勢的論斷。