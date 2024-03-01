盧秀燕回訪台北燈節　與蔣萬安互誇女神男神

左起台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕互贈禮。（照片：台北市政府提供） 中評社台北3月1日電（記者 張穎齊）中國國民黨台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安均被看好是未來大位人選，2人上周才同台，1日晚間又再合體，一起走訪台北燈節，2人互動融洽、互贈禮物，更在被網友戲稱是中元祭的仙女花燈前合照。對於盧秀燕是否願意戴上鳳冠拚2028大位？盧笑說，想像力太多，她沒想那麼多。



蔣萬安上周才赴台中中央公園與盧秀燕合體欣賞台中燈節，今晚盧秀燕回訪台北燈節，2人先在台北市中山堂廣場欣賞競賽燈區“眾神保庇龍平安”燈組，該組其中一個仙女花燈，曾被網友戲稱很像中元祭的盧秀燕。與會的還有台北市觀傳局長王秋冬、台中市副市長鄭照新、新聞局長欒治誼、民政局長吳世瑋、觀旅局長陳美秀、國民黨台中市議員朱暖英等。



盧秀燕表示，台北燈節辦得非常成功，聽說來這座眾神保庇燈區就會有一整年的好運，燈區有很多女神花燈，有一尊被說跟她撞臉，她認為這些女神比她美又漂亮、妝容整齊、睫毛刷得好，台北市府、藝匠很用心，她不是女神，倒是蔣萬安才是真正的男神。



蔣萬安說，這燈組有非常精緻的手工傳統，但真正的女神就在他旁邊，怎跟花燈比？他看過網路上秀燕姐20歲的照片，驚為天人。



媒體追問，盧秀燕是否也會想像仙女一樣戴上鳳冠拚2028？盧秀燕笑說，她沒想那麼多，謝謝，你們聯想力太多。



媒體問，先前台糖安心豚梅花豬肉片驗出瘦肉精“西布特羅”事件風波後，“行政院副院長”鄭文燦將與盧秀燕吃酸菜白肉鍋，那是否也請蔣萬安去台中吃鍋？



蔣萬安如數家珍說，他也喜歡麻辣鍋、日式火鍋等，他很愛吃辣，台北的酸菜白肉鍋有長白小館、北平小館、老舅家鄉味，麻辣鍋有馬辣、太和殿、滿堂紅等，台中也很多，他以前與盧秀燕在“立院”也會吃附近的酸菜白肉鍋。盧秀燕說好，盡快讓台中市新聞局安排為蔣萬安製作台中的麻辣火鍋地圖。2人互動融洽，雖下著雨，但氣氛熱絡。



蔣萬安也贈送盧秀燕台北市迪化街老店“滋養”的草莓大福以及龍年限定可口可樂，盧秀燕回贈與蔣萬安在台中看燈會的合照相框，還有龍年台中限定的小林煎餅。2人再一同雨中徒步賞燈。