中國式現代化本質要求的內在邏輯

共同富裕是中國特色社會主義的本質要求。 中評社北京3月2日電／中央經濟工作會議總結新時代做好經濟工作的規律性認識，提出“五個必須”。其中很重要的一條就是，必須把推進中國式現代化作為最大的政治，在黨的統一領導下，團結最廣大人民，聚焦經濟建設這一中心工作和高質量發展這一首要任務，把中國式現代化宏偉藍圖一步步變成美好現實。



經濟日報發表中央黨校（國家行政學院）習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心研究員柳建輝文章認為，概括提出並深入闡述中國式現代化理論，是我們黨的一個重大理論創新，是科學社會主義的最新重大成果。習近平總書記在黨的二十大報告中指出：“中國式現代化的本質要求是：堅持中國共產黨領導，堅持中國特色社會主義，實現高質量發展，發展全過程人民民主，豐富人民精神世界，實現全體人民共同富裕，促進人與自然和諧共生，推動構建人類命運共同體，創造人類文明新形態。”這九個方面涉及中國式現代化的政治保障、旗幟道路、經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設、人類社會發展和文明進步。把宏偉藍圖變成美好現實，需要深刻把握中國式現代化本質要求的內在邏輯，明確各項要求之間的內在聯繫及其對推進中國式現代化的重要意義。



中國式現代化最鮮明的特徵



文章分析，中國式現代化是中國共產黨領導的社會主義現代化。堅持中國共產黨領導，是中國式現代化最鮮明的特徵和最突出的優勢，是推進中國式現代化必須堅持的最高原則。黨的領導確保中國式現代化錨定奮鬥目標行穩致遠，激發建設中國式現代化的強勁動力，凝聚建設中國式現代化的磅礴力量。



推進中國式現代化必須始終把准方向、走對道路。目標越宏偉，形勢越複雜，任務越艱巨，越要堅定信心、保持定力，使中國式現代化始終沿著正確方向前進。以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，必須堅持和加強黨的全面領導，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，把黨的領導落實到黨和國家事業各領域各方面各環節。在推進中國式現代化的進程中，維護黨中央集中統一領導，既是踐行黨的初心使命的必然要求，也是總結黨的歷史經驗得出的科學結論，更是一個成熟的馬克思主義執政黨的重大建黨原則。



中國特色社會主義道路，是實現中國社會主義現代化的必由之路。中國共產黨是中國式現代化的領導力量，也是持續推進中國式現代化的堅強保證。一方面，中國式現代化是中國共產黨領導、開創、推動的現代化。近代以來，中國共產黨為中國實現現代化指明了正確方向、制定了不同階段的奮鬥目標、開辟了符合中國實際的發展道路。黨的十八大以來，以習近平為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民，自信自強、守正創新，創造了新時代中國特色社會主義的偉大成就，為實現中華民族偉大復興提供了更為完善的制度保證、更為堅實的物質基礎、更為主動的精神力量。另一方面，衹有中國共產黨才能承擔起在一個超大規模人口的國家實現現代化的艱巨任務。新時代的偉大變革充分證明，我們黨是風雨來襲時全體人民最可靠的主心骨。在全面建設社會主義現代化國家新征程上，堅持和加強黨的全面領導，能夠確保中國社會主義現代化建設的正確方向，確保擁有團結奮鬥的強大政治凝聚力、發展自信心。



中國式現代化的布局路徑



文章指出，中國式現代化的奮鬥目標，是要把中國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國、全面推進中華民族偉大復興。實現高質量發展、發展全過程人民民主、豐富人民精神世界、實現全體人民共同富裕、促進人與自然和諧共生，既體現了布局上的完整性，又呈現了路徑上的可行性。中國式現代化，在經濟建設上，要實現高質量發展；在政治建設上，要發展全過程人民民主；在文化建設上，要豐富人民精神世界；在社會建設上，要實現全體人民共同富裕；在生態文明建設上，要促進人與自然和諧共生。可以說，這五個方面體現了統籌推進“五位一體”總體布局，推動物質文明、政治文明、精神文明、社會文明、生態文明協調發展，揭示了中國式現代化在經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等方面的本質要求。



物質富足、精神富有是社會主義現代化的根本要求。實現高質量發展、豐富人民精神世界就是要擁有堅實的物質基礎和精神基礎，促進物的全面豐富和人的全面發展。一方面，人類社會離不開物質生產力發展。沒有堅實的物質技術基礎，就不可能全面建成社會主義現代化強國。全面提升物質文明水平，必須堅持推動高質量發展，加快建設現代化經濟體系，不斷厚植現代化的物質基礎，不斷夯實人民幸福生活的物質條件，全面提高中國經濟實力、科技實力和綜合國力。另一方面，現代化不僅要滿足人的物質需要，也要滿足人的精神需求、豐富人的精神世界。全面建設社會主義現代化國家，需要思想的引領、文化的滋養、精神的支撐。衹有物質文明建設和精神文明建設都搞好，國家物質力量和精神力量都增強，全國各族人民物質生活和精神生活都改善，中國式現代化才能順利向前推進。

