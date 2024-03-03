《中國評論》月刊第315期內容介紹

由中評智庫基金會主辦的第315期《中國評論》月刊2024年3月號已出刊。 中評社北京3月3日電（記者 海涵）由中評智庫基金會主辦的第315期《中國評論》月刊2024年3月號已出刊。本期《中國評論》共刊發16篇文章，涵蓋台灣政局、“一國兩制”、兩岸關係、美台軍售、粵港澳大灣區、香港經濟等熱點議題。



本期“智囊闊論”欄目刊發了《賴清德執政或讓兩岸關係進入高危階段及化解之策》《中國國民黨深層危機與未來發展》《中國國民黨面臨的時代危機與再造途徑》《台灣民眾黨未來的可能發展》四篇文章。



上海國際問題研究院學術委員會主任、廈門大學台灣研究中心兼職研究員嚴安林在《賴清德執政或讓兩岸關係進入高危階段及化解之策》一文中表示，賴清德上台後，一時或以“維持現狀”為幌子，但絕不會因支持度低而“棄獨”。從其“當選感言”的“民主抗中”基調，可見其內外政策將堅定追隨美日，強調與理念相近國家發展關係；以“台灣、中國，一邊一國”定位兩岸關係，延續“四個堅持”與實踐“四根支柱”；通過“認知戰”強化兩岸對抗；繼續推進“去中國化”“台灣國家化”與“台獨國際化”的政策路線，兩岸關係或進入“高風險期”。穩定台海局勢需堅持“和平統一”大政方針不動搖，不因賴當選而改變既定政策；堅持“反獨”原則立場不放鬆，不對賴抱任何幻想；堅持推進兩岸經濟社會融合政策不中斷，不因“台獨”當政而不做台灣民眾工作；穩定中美關係，加強對“台獨”的戰略管控，強化國際場域“反獨”行動；發揮港澳獨特作用；堅定不移開展軍事“反獨”鬥爭，確保兩岸關係克難前行。

