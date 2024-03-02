發展銀發經濟利當前惠長遠

中評社北京3月2日電／銀發經濟是向老年人提供產品或服務，以及為老齡階段做準備等一系列經濟活動的總和，涉及面廣、產業鏈長、業態多元、潛力巨大。中央經濟工作會議系統部署了2024年經濟工作，明確提出“發展銀發經濟”。發展銀發經濟是積極應對人口老齡化、推動高質量發展的重要舉措，既利當前又惠長遠。



經濟日報發表中國社會科學院習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心特約研究員、人口與勞動經濟研究所研究員林寶文章提出，發展銀發經濟是滿足老年人美好生活需要的現實要求。中國人口老齡化程度持續加深，同時老年人的美好生活需要進一步升級。近年來，中央及地方各級政府大力推動基本養老服務體系建設，促進養老事業與養老產業協同發展，取得積極進展，但是與老年人的需要相比仍然存在較大的差距，供給總量不足和結構失衡問題還比較突出。當前，迫切需要通過發展銀發經濟，調動各種社會力量的積極性，充分發揮市場機製作用，豐富養老產品和服務供給，為滿足老年人美好生活需要提供基本保證。



發展銀發經濟是積極應對人口老齡化的客觀要求。中國人口老齡化快速發展在給經濟社會發展帶來挑戰的同時，也帶來新的發展機遇。銀發經濟具有良好的發展前景，需求潛力大、增長快，可以成為新的經濟增長點；銀發經濟綜合性強、涉及產業部門多，在國民經濟體系中具有很強的帶動性。實施積極應對人口老齡化國家戰略，必須把大力發展銀發經濟作為重中之重。



發展銀發經濟是實施擴大內需戰略的重要舉措。促進消費是擴大內需的關鍵環節，而激發老年消費市場活力在促進消費中具有越來越重要的地位。這一方面是因為人口老齡化意味著老年人口在總人口中的占比越來越高；另一方面則是因為隨著社會保障制度日趨完善，共享社會發展成果的機制日趨成熟，老年人收入更有保障。而且新一代老年人消費能力、消費意願更強，又有高品質養老生活的追求，將成為銀發經濟發展的重要驅動力。當前，制約老年消費的主要因素在於銀發市場尚不發達，能夠滿足消費需求的產品和服務供給尚不充分。聚焦人口結構和需求結構變化，豐富適老產品和服務供給，激發銀發經濟活力，不僅是中國精準擴大內需、應對有效需求不足的現實路徑，也有利於增進老年人福祉、促進國內消費、發掘經濟新動能，形成促進內需擴大、推動高質量發展的叠加效應。



文章指出，推動銀發經濟發展，關鍵在頂層設計。要加強統籌謀劃，完善銀發經濟政策支持體系。2024年初發布的《國務院辦公廳關於發展銀發經濟增進老年人福祉的意見》對銀發經濟的內涵外延進行了明確界定，對銀發經濟發展提出了明確方向和支持措施，是對銀發經濟發展的頂層設計和系統部署，必將有力推動銀發經濟發展。下一步，要盡快出台銀發經濟統計分類目錄，建立銀發經濟常規統計制度，監測銀發經濟發展動態。同時還需要根據人口老齡化發展趨勢，制訂銀發經濟發展的階段性目標，並確立一批重點領域和重點工程，落實具體政策支持措施，盡快使銀發經濟步入良性發展軌道。



推動銀發經濟發展，重點要從供給側發力。如今，老年人消費的意願和能力不斷增強，消費需求日趨多元。順應老年人消費升級趨勢，找准不同年齡段老年群體缺什麼、要什麼，有針對性地創新產品和服務供給，才能滿足多層次多樣化養老服務需求。一方面，可考慮開展全國性的適老化改造工程，帶動銀發經濟發展。建議出台統一的適老化改造標準，對公共設施、社區進行統一改造，家庭內部改造按照家庭自願+政府補貼的方式推進，對按照標準完成改造的家庭給予一定的財政補貼。另一方面，要多措並舉，在創新產品和服務供給上下功夫。要加大科研技術投入，加強銀發用品的研究開發，以創新引領銀發用品製造業發展；實施積極的產業扶持政策，加強銀發用品製造企業的孵化和品牌培育，建立銀發產業發展基金，扶持相關企業發展；建議建立銀發用品政府採購目錄，更好拉動產業發展，培育銀發用品市場；盡快總結試點經驗，出台全國統一的長期護理保險制度，加強基本服務保障，推動養老服務高質量發展。



推動銀發經濟發展，基礎在於營造良好市場環境。眼下，中國銀發經濟發展供需結構性矛盾較為突出，迫切需要政府和社會共同努力，進一步規範行業發展，持續激發經營主體活力。一方面，盡快完善相關行業標準和規範。可對銀發經濟中一些技術性較強、程序性要求較高的服務項目和技術出台統一的標準和規範，在全行業範圍內推廣實施。這不僅可通過推動所有產品和相關服務符合行業標準來提高產品和服務質量，而且也可以行業標準為參照來加強對產品和服務的監管。另一方面，加大對涉老侵權行為的打擊力度。要加強產品和服務的質量監督，針對涉老侵權多發的領域和地區，加大打擊力度，堅持從快從重從嚴處罰，為老年人創造一個放心的消費環境。







