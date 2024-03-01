黎巴嫩總理：如果巴以停火將有助推動黎以談判

中評社北京3月1日電／據央視新聞：當地時間2月29日，黎巴嫩總理納吉布·米卡提在接受路透社記者專訪時說，如果以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）達成停火協議，將推動黎以談判，最終實現黎巴嫩南部長久穩定。



以色列1982年入侵黎巴嫩，並占領黎巴嫩南部一帶直至2000年。兩國尚無外交關係，迄今未解除敵對狀態。黎以2020年10月起在美國調解和聯合國主持下就海上邊界劃分舉行多輪間接談判，2022年10月簽署海上邊界劃分協議；陸上由聯合國劃定了臨時停火線。



被問及黎巴嫩真主黨就相關談判的立場時，米卡提說，黎巴嫩各方將重拾在黎以海上邊界談判中所展現的“合作”態度。另外，米卡提認為，只要以色列結束對黎巴嫩的侵犯，黎巴嫩真主黨也會停止針對以色列的軍事行動。



米卡提說，他2月在德國慕尼黑會晤美國特使阿莫斯·霍克斯坦，後者準備近期到訪黎巴嫩。據路透社報導，霍克斯坦參與斡旋黎以2022年海上邊界劃分協議。



米卡提表示，黎巴嫩致力於執行聯合國安全理事會關於黎巴嫩與以色列停止敵對行動的第1701號決議。然而，要執行這一決議，黎巴嫩軍隊需要盟國提供燃油、運輸裝備以及武器等援助支持。



2006年，聯合國安理會在黎巴嫩與以色列衝突後通過第1701號決議，決定擴大對聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊）的任務授權，增加兵力配備，以維護黎巴嫩南部地區的安全。



2023年10月新一輪巴以衝突爆發以來，黎巴嫩真主黨聲援哈馬斯，其軍事組織向以軍陣地發射火箭彈和炮彈，以軍則還以空襲和炮擊。以色列國防軍發言人丹尼爾·哈加裡2月29日說，新一輪巴以衝突爆發以來，以軍襲擊了超過4000個黎巴嫩真主黨目標，打死超過220名真主黨武裝人員。



據聯合國人道主義事務協調廳1月底公布的數據，本輪以黎衝突已造成黎巴嫩約8.2萬人流離失所。以色列方面說，衝突造成以北部邊境約8萬居民逃離家園。



黎巴嫩真主黨議員哈桑·法德拉拉說，一旦以色列停止在巴勒斯坦加沙地帶的侵略行動，黎以邊境衝突將隨之停止。以色列國防部長約亞夫·加蘭特2月25日聲稱，即使以色列與哈馬斯就加沙地帶停火、釋放被扣押人員達成協議，以色列也將繼續打擊黎巴嫩真主黨，直至將其趕出以黎邊境地區。