兩會專訪：梁美芬論香港法律具有獨特優勢

港區全國人大代表、香港立法會議員梁美芬日前接受中評社記者專訪（中評社 林艶攝） 中評社北京3月6日電（記者 林艶 袁曉麥）2024年全國兩會在京召開，港區全國人大代表、香港立法會議員梁美芬日前接受中評社記者專訪，就《基本法》23條立法工作、國際調解院落戶香港的意義、香港國際法律人才培訓學院成立後的建設方向、“一帶一路”倡議的框架下香港法律界的獨特優勢、香港如何為外來人才創造更具吸引力的環境等問題進行了深入解析。



梁美芬法學教授，1960年出生於香港，先後於香港聖保羅男女中學、香港中文大學、中國人民大學及香港大學完成中學、大學、碩士、博士及法律專業學位課程。梁代表自2008年起擔任香港立法會議員，現為香港經濟民生聯盟副主席、香港城市大學法律學院副教授、香港執業大律師以及中國國際經濟貿易仲裁委員會委員、香港基本法教育委員會會長，回歸前已在法律界開辦了多個推廣中國法律的課程，自1989年開始在香港城巿大學法律學院任教，曾任副院長，專長於中國法律、香港基本法，中國內地、香港及台灣的法律衝突。她於2000年當選“香港十大傑出青年”（以推動中港法律交流工作的傑出表現而獲獎）。



香港須盡快完成23條立法工作 為市民創造穩定發展的環境



中評社記者：香港近期已經完成基本法23條立法公眾諮詢，預計在今年可以完成立法工作。您如何看待23條立法對於維護香港法治和社會長遠發展的意義？



梁美芬：首先，香港在保護國家安全方面的法律較為落後。實際上近年來在各地，特別是這些普通法的國家都紛紛修改了他們的國家安全法。因為國際形勢轉變，隨時都可能有國家安全風險，所以他們都制定了嚴格的國家安全法律。相反，香港一直只是靠英治時代遺留下來的零零散散的一些法律，以致它沒有為公眾提供一個清晰的法律底線。這種法律漏洞就為2014年的違法“佔中”和2019年“黑暴”提供了溫床。因此這兩次事件都典型的表明香港現在的法律是落後的，如果法律稍微健全就不會發生了。



其次，科技發展得很快，但我們的法律還沒修改過，法律本應該是與時俱進的。我認為，香港現在的市民跟2003年的時候是不一樣的。2003年時的香港市民對於國家安全的概念很陌生，但今天我們的市民都知道沒有國家安全，我們連家都回不了，我們的課也上不了，生意也做不成，所以我認為如今香港社會在這方面已經達成了一致共識，我們已經有了比較高的民意基礎和共識，就可以團結一致。因為對於香港來說，我們26年都沒有好好地完成憲法的功課。23條立法是憲法的責任，否則就是國家為我們去做了。澳門在2009年就已經完成了23條立法，效果是至今沒有人因為觸犯該條例而受到懲罰，那就說明一個什麼問題？說明立法就是發揮預防和教育的作用。市民清楚了法律的底線，也教育了市民，法律很重要，國家安全也很重要。因此立法是有作用的，澳門就是一個好例子。香港是先於澳門成為特別行政區的，但我們在完成23條立法方面卻落後14年了，這就說明我們真的是需要把先前遺留的功課好好完成。



全世界國家的安全法律都是中央自己去做的，衹有香港澳門才獲授權，能夠自己根據自己的法律文化制定保護國家的安全的法律。這顯示了什麼？這體現的就是國家對香港和澳門無限的關愛和信任。現在大家需要做的是珍惜23條立法的機會，因為沒有一個國家在涉及國家安全的法律是真空的，沒有國安法律，就無法保障普通市民的生活，沒有國家安全，就沒有任何的安全感，所以我們說國安才能家安。香港市民對國家依然很有情懷，我們也要始終銘記香港作為特區的責任，不要讓特區成為危害國家安全和人民福祉的漏洞。所以，我認為必須讓市民要明白香港需要盡快完成23條立法工作的重要性，國家安全網建好了，市民反而不會因為誤解而犯法，更好的保障香港市民生活，一起專心發展經濟。

