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府驚傳槍響！憲兵疑自殺深夜頭部中槍送醫
http://www.CRNTT.com   2024-03-01 22:49:15


“總統府”。(府方網站)
　　中評社台北3月1日電／台北市消防局1日晚間21時40分獲報，“總統府”1名年約35歲的男姓憲兵，頭部中槍OCHA送醫，初步瞭解疑似自戕，轄區警方獲報後，現已進一步釐清事發原因中。

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