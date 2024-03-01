府驚傳槍響！憲兵疑自殺深夜頭部中槍送醫

“總統府”。(府方網站) 中評社台北3月1日電／台北市消防局1日晚間21時40分獲報，“總統府”1名年約35歲的男姓憲兵，頭部中槍OCHA送醫，初步瞭解疑似自戕，轄區警方獲報後，現已進一步釐清事發原因中。