深夜槍響！府證實“憲兵”執勤衛哨持槍自戕

“總統府”內執勤衛哨時持槍自戕不治，晚間府前有救護車進入。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月1日電（記者 黃筱筠）“總統府”今天晚上傳出槍響，驚動府院高層。負責戍守“總統府”安全的“憲兵”211營一名上兵，晚間9時40分許在執行衛哨勤務時，疑似情緒不穩舉槍自戕，隔鄰衛兵見狀，立刻通報“總統”侍衛室，並通報警消，但警消到場時，衛兵已當場身亡，目前正由軍方及警方調查中。



當時記者經過“總統府”前，看到維安人員氛圍緊張，加上接連兩台救護車進入府外圍，但當記者靠近“總統府”出入口時，“憲兵”特勤要求快步離去。



“總統府”發言人林聿禪今晚表示，“憲兵”211營古姓上兵，今晚於“總統府”內執勤衛哨時持槍自戕不治。林聿禪表示，“總統府”對此不幸事件深表遺憾不捨，並已於第一時間向蔡英文報告。



林聿禪指出，“憲兵”211營正全力協助家屬處理相關事宜，後續並配合檢調釐清肇因，同時也將加強宣導生命教育及心理輔導。



根據軍方調查，事發當時，該名211營上兵正在執行衛哨勤務，突然在9時40分許傳出巨大槍響，驚動隔鄰哨兵，經前往查看，發現該名上兵頭部中彈，已經倒臥血泊當中，於是立刻通報戰勤中心及“總統府”侍衛室。



經通報消防局前往後，發現該名上兵已明顯死亡，目前已封鎖現場，並連繫警方及“憲兵”隊進行鑑識，同時通報檢察官前往進行初步相驗，至於該名上兵自戕原因，正由軍警聯合進行調查當中。