快評：民進黨繼續“反中抗中”不得民心

中評社快評/中國國民黨“立委”徐巧芯接受中評社訪問時表示，台灣2024選舉一結束，民進黨就展開三項“抗中”措施，包括赴陸旅遊禁團令、隱瞞金門漁船事件真相、歧視性反對陸配取得身分證年限比照外配4年，表明“抗中”牌措施全面發酵，看起來賴清德上任後可能會導致負面的兩岸政策更偏激。



“反中抗中”是民進黨的一貫立場與基本取態，這是由民進黨的“台獨”本質決定的。民進黨也曾在過去的台灣選舉或兩岸博弈中嘗到“反中抗中”的甜頭。當然，在不同時期或階段，民進黨對“反中抗中”牌運用的力度不同、強弱不一，而且也不是一直都有效。以剛過去的2024選舉來說，民進黨的候選人賴清德只獲得四成選票，這只是綠營的基本盤，而近六成的選民沒有投賴，同時民進黨的“立委”席次大幅減少，失去了在“立法院”的主導權，失去了過去八年所擁有的完全執政地位。



2024選舉結果，民進黨繼續執政，各方因此普遍預計不利兩岸關係發展，但不少人沒想到的是，選舉一結束，民進黨執政當局和民進黨的“反中抗中”舉措接連推出。不過，不論是2024“二合一”選舉結果，還是近期多項“反中抗中”舉措，都沒有獲得台灣主流民意的支持，從主流民意對當局赴陸旅遊禁團令、“2·14恶性撞船事件”的發生與處理，以及對陸配的歧視等的反應，都說明了這一點：“反中抗中“不得民心。

