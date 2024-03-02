克里：氣變非意識形態鬥爭 美中合作靠關係

克里在CFR發表演講，談應對氣候變化體會 CFR視頻

中評社華盛頓3月1日電（記者 余東暉）美國氣候變化事務特使克里(John Kerry)強調，應對氣候變化不是意識形態鬥爭，而是需要大國合作應對的全球性問題。美中所以能夠在這個議題上合作取得巨大進步，雙方建立關係很重要，保持接觸很重要。



即將卸任的克里3月1日在美國智庫外交關係委員會（CFR）發表演講，分享他致力於應對氣候變化的心得體會。從擔任美國國會參議員到出任奧巴馬政府的國務卿，克里一直努力推動美中在應對氣候變化方面的合作，這成為他當天演講的重要內容之一。



在演講中，克里表示，去年11月到12月在杜拜舉行的第28屆聯合國氣候變化大會取得成功，杜拜共識是人類應對氣候變化歷史上要求最高的行動。多邊的成功往往是建立於雙邊協議的基礎--沒有中美通過一系列的會談，尤其是去年11月加州陽光之鄉達成協議，發現共同地帶，世界就無法達成杜拜共識。



克里指出，去年秋天加州陽光之鄉的會談中，中國承諾提交到2035年的國家自主貢獻計劃，將覆蓋整個經濟領域的所有溫室氣體；中國首次承認預期實現電力部門到這個10年末排放的淨減少。這些都是巨大的進步。他讚賞現在中國生產和部署的可再生能源比世界上所有其他國家的總和還要多。