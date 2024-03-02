科學看待萬能險結算利率調整

中評社北京3月2日電／日前，多家保險公司公布了萬能險產品的結算利率。萬得資訊數據顯示，近600款萬能險產品今年1月份的結算利率上限已低於4%。隨後，不少保險代理人通過自媒體平台宣傳萬能險結算利率下調，部分產品將停售，進而吸引消費者購買。



與其他人身保險不同的是，萬能險產品繳納的保費分成兩部分，一部分用於保險保障，另一部分用於投資理財，兩個賬戶的資金比例可根據投保人的不同需求進行調節。其中，投資賬戶資金由保險公司代為投資理財，定期公布投資收益率，投資收益上不封頂、下設最低保證利率。



既能提供保險保障，又能靈活設置保費分配比例；既有保證的最低利率，又享有高利率帶來高回報的可能性。這樣的產品設計方案使得萬能險對消費者有很大的吸引力，也成為不少保險代理人宣傳文案中“最靚的仔”。



事實上，與重疾險、意外險等純保障型產品相比，繳納同樣的保費，萬能險的保額往往比較低。此外，萬能險投資賬戶資金存入和取出，往往需要繳納一定比例的手續費。如果頻繁存入或取出資金，在收益水平不佳的情況下，再叠加手續費，投保人最終拿到的收益很可能是“賠了夫人又折兵”。



在長期利率下行特別是近兩年資本市場波動較大的情況下，下調萬能險結算利率是防範保險公司利差損風險的必要手段。從近10年的數據來看，萬能險產品的最低保證利率和實際結算利率一直是下行態勢。與此同時，監管部門已經對保險公司的萬能險產品結算利率進行了窗口指導。從今年6月份開始不得超過3.8%，部分產品規模較大以及處於風險處置階段的保險機構需壓降至不超過3.5%。換句話說，下調萬能險產品的結算利率是保險公司降低經營風險的必然選擇，個別保險代理人以此作為營銷噱頭實際上是張冠李戴。



萬能險產品的結算利率與保險公司的投資水平密切相關。監管部門壓降萬能險結算利率並非“一刀切”，如果有保險公司認為公司的投資能力可以支撐起更高的結算利率，可向監管部門提供書面報告，以充足的證據證明可以持續滿足更高的結算利率。



對消費者而言，保險產品最重要的功能在於保障。在配齊保障型產品之後再考慮購買具有投資屬性的保險產品，才是正確的選擇。萬能險並非字面意思上的“無所不能”。此外，在長期利率下行的大背景下，選擇投資型保險產品對於收益率應有合理的期待，切不可聽信保險代理人的一面之詞，購買並不適合自己的保險產品。



來源：經濟日報 作者：於泳



