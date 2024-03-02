“以舊換新”進一步擴內需穩經濟

中評社北京3月2日電／2月28日上午，廣東省委常委會召開會議，認真傳達學習習近平總書記重要講話重要指示精神，強調要統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，統籌發展經濟與改善民生，扎實推動高質量發展，並對鼓勵引導消費品以舊換新、大力推動設備更新和技術改造、有效降低物流成本等工作提出明確要求。



內需是中國經濟發展的基本動力，也是人民對美好生活向往的生動體現。2023年，全國各地各部門深入實施擴大內需戰略，積極推出一系列提振消費政策舉措，推動消費市場回升向好。全年社會消費品零售總額47.15萬億元，最終消費支出對經濟增長的貢獻率為82.5%，資本形成總額對經濟增長的貢獻率為28.9%……數據顯示，我國內需穩步擴大，消費持續恢復向好，國內大循環主體地位進一步鞏固。



當前，我國經濟恢復仍處在關鍵階段。加快產品更新換代，推動物流降本增效，對釋放內需潛力，持續鞏固和增強經濟回升向好態勢具有重要意義。習近平總書記在中央財經委員會第四次會議上的重要講話，對推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新、有效降低全社會物流成本作出重點部署，具有很強的指導性和針對性。我們要深入學習領會，認真貫徹執行，更好推動總書記、黨中央決策部署在廣東落地落實。



實行大規模設備更新和消費品以舊換新，將有力促進投資和消費，既利當前、更利長遠。習近平總書記強調，要打好政策組合拳，推動先進產能比重持續提升，高質量耐用消費品更多進入居民生活，廢舊資源得到循環利用，國民經濟循環質量和水平大幅提高。作為經濟大省、消費大省，廣東理應勇挑大梁，鼓勵引導消費品以舊換新，研究針對性更強、力度更大的促消費政策，統籌支持全鏈條各環節，推動“換新+回收”物流體系和新模式發展，讓消費者受益，促進產業轉型升級，進一步擴內需、穩經濟。



商務部將2024年確定為“消費促進年”，其中推動汽車、家電等以舊換新是今年促消費的重點。目前，我國汽車和家電市場已從單純的“增量時代”進入到“增量和存量並重時代”。2023年，全國汽車保有量約3.4億輛，冰箱、洗衣機、空調等主要品類家電保有量超過30億台，一些家電使用了十多年、二十年，更新換代的需求和潛力很大。要在尊重消費者意願的基礎上，打通以舊換新的難點堵點，促進新能源汽車、電子產品、家電家居等大宗消費，推動耐用消費品迭代升級，更好滿足居民消費的潛在需求。



需求牽引供給，供給創造需求。以舊換新不能單兵突進，應統籌推進擴大內需和優化供給，從全鏈條各環節入手，充分發揮廣東超大規模市場和強大生產能力優勢。要大力推動設備更新和技術改造，堅持市場為主、政府引導，堅持鼓勵先進、淘汰落後，堅持標準引領、有序提升，以設備更新和技術改造持續提升先進產能比重；聚焦做好循環經濟這篇文章，推進廢舊資源精細管理、有效回收、高效利用；發揮應用場景多、產業配套強、成果轉化快的優勢，讓更多新技術、新產品、新設備在廣東率先應用推廣。



物流是實體經濟的“筋絡”，聯接生產和消費、內貿和外貿，必須有效降低全社會物流成本，增強產業核心競爭力，提高經濟運行效率。從健全港區、園區等集疏運體系，到鼓勵支線機場發展航空貨運，再到引導大宗貨物中長距離運輸“公轉鐵”“公轉水”……當前，廣東正大力實施“降成本”行動，有效降低物流成本，服務實體經濟和人民群眾。接下來，要進一步暢通交通物流“大動脈”和“微循環”，大力發展綜合運輸、多式聯運，探索與平台經濟、低空經濟、無人駕駛等結合的物流新模式，加快發展智慧物流，進一步提高經濟運行效率。



推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新、有效降低全社會物流成本是一項系統工程，需要產供銷、上下游、政企民、線上線下協同聯動、綜合施策。全省各地各部門要立足擴大內需這個戰略基點，強化系統觀念，加強政策創新，持續鞏固和增強經濟回升向好態勢，在推進中國式現代化的廣東實踐中展現新作為、創造新業績。



來源：南方日報 作者：南方日報評論員

