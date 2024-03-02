織密監督網促進基層治理　擦亮鄉村清廉底色

圖為近日，湖北省鶴峰縣鐵爐白族鄉紀委幹部走訪鐵爐村，向村民瞭解小微權力清單重點內容落實情況。（圖源：中央紀委國家監委） 中評社北京3月2日電／據中央紀委國家監委消息，2月21日，一場瑞雪給山東省曲阜市的前王村披上了“銀裝”。村裡的廉情網格員孔棟早上8點便拿著廉情日記本出門了，根據工作計劃，他要向村民瞭解村裡公益崗工資的發放情況。



“咱年前公益崗的工資按時發了嗎？發了多少？”看到村裡的環衛公益崗人員王大爺正在路邊清理積雪，孔棟上前幫忙揮舞鐵鍁，一邊搭起了話。



記者瞭解到，孔棟每個月都會根據鎮紀委發布的監督清單，提前規劃當月需要走訪的對象和重點瞭解的問題，並將結果在廉情日記本上整理記錄。



濟寧市紀委監委相關負責同志介紹：“為進一步織密基層監督網，我們指導縣（市、區）通過選聘群眾擔任廉情網格員（信息員）、建立村（社區）監察聯絡站等方式，讓公道正派、細心熱情的群眾參與基層監督。他們對本村的人和事都很熟悉，能夠發現問題的蛛絲馬跡。”



此前，孔棟走訪時有村民反映：“村裡的魚塘被承包了，為什麼公開的村集體收入明細卻沒有寫這部分承包費……”



孔棟是本村人，瞭解魚塘是村幹部高某家人承包的，可能存在侵占集體資產的問題，他隨即將該情況按程序上報給鎮紀委。隨後，鎮紀委對該問題線索進行調查核實。



經查，高某以其家人名義承包了村裡的魚塘，2008年以後的承包費用一直未繳納。最終，高某受到黨內警告處分，並補繳了承包費。

