銀行業看好銀發經濟　助力夕陽業成朝陽產業

2月28日，老年人在河北省廊坊市香河縣大愛書院養老中心活動室休息。（來源：新華網） 中評社北京3月2日電／據新華社報導，日前，又一家國有大行明確了推進養老金融大文章的路線圖，發力支持“夕陽事業”成為“朝陽產業”。



2月29日，中國建設銀行發布養老金融統一品牌，明確了“1314”養老金融服務體系，這個諧音“一生一世”的服務體系成為建行今年重點推進的發展戰略之一。



記者瞭解到，“1314”的背後是建行打造養老金融服務體系的目標和路線圖：打造“養老金融專業銀行”一個目標，發揮“客戶、資產、科技”三大優勢，突出“專業穩健一站式”特色，搭建包含“養老金金融、養老產業金融、養老服務金融、養老金融生態”四位一體的養老金融服務體系。



近年來，老年群體日益增長的消費服務需求，帶動銀發經濟快速發展，也相應產生了較大的投融資需求。一時間，銀行、保險、證券、基金等金融機構紛紛參與，產品層出不窮，養老金融逐漸成為金融機構新的業務增長點。



國家金融監督管理總局的數據顯示，截至1月25日，11家理財公司已在10個試點城市發行了51個產品，規模超過1000億元；特定養老儲蓄試點的存款人數約20萬人，餘額接近400億元；商業養老金業務試點在十省（市）啟動以來，已累計開戶超過59萬個。



面對越來越重視養老財富儲備的老百姓，金融機構在產品研發、資產配置、財富管理、投資顧問等方面是否做好準備？能否形成與老百姓需求相適應的產品和服務體系？這成為擺在不少金融機構面前的問題。

