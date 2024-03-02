“醜凳子”緣何一凳難求

在李學員家院落中擺放的“醜凳子”。（圖源：新華網） 中評社北京3月2日電／據新華社報導，“農曆三六九，焦岱集上走。”2月28日，農曆正月十九，又逢趕集日，十裡八鄉的人們來到秦嶺腳下的陝西省藍田縣焦岱鎮，共赴這場已延續數百年的焦岱大集。



近十天沒出家門的李學員騎著電動三輪車也來到這裡。在一家快遞網點，他和店員一起將幾張長短不一的“醜凳子”包好寄走。沿途幾位熟悉的攤主打起招呼，李學員揮了揮手：“今天不擺攤，回家繼續打凳子。”



一根不起眼的木頭，在李學員的巧思和妙手之下，依其自然形狀與紋理，搖身變為雕刻著動物圖案的長條板櫈。近幾個月來，出自陝西藍田的“醜凳子”訂購者眾多。李學員也把更多精力放到了在家製作凳子上，擺攤的時間少了很多。



記者沿著崎嶇山路、頂風踏雪步行40多分鐘，來到了藍田縣小寨鎮李學員的住處。院子裡，一場降雪將一堆樣式獨特的圓木樁輕輕覆蓋。“把木材從中間劈開，就能做兩條板櫈，樹杈剛好是凳子腿。”李學員說，最近“醜凳子”訂單太多，排到八月份才能做完。



不做拼接，完全順應樹木本來的形貌；凳面上冒出樹杈，就做成動物的角；凳腿位置稍微靠後，就把前端做成突起的頭部以保持平衡……“醜凳子”有的長1米多，重十幾斤；有的不到30厘米，用兩根手指就能托起。李學員說，這些原材料大都是農家再普通不過的鬆木、桃木，“看起來不起眼，但到我這裡都成了寶貝。”



至於凳面上那些鱗爪張揚、擠眉弄眼的動物圖案，人們有不同的解讀。李學員說：“你看像什麼它就是什麼，把想象的空間留給大家。造型都來自小時候聽老人講過的傳說故事，做一張凳子要兩三天，但構思圖案需要更久。”

