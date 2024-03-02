兩會前瞻：民建聯倡促進股市互聯互通

民建聯在兩會的建議和提案，涵蓋面廣泛。（圖源：大公報） 中評社北京3月2日電／據大公報報導，2024年全國兩會即將召開，十四屆全國人大二次會議將於3月5日開幕，全國政協十四屆二次會議將於3月4日開幕。港區全國人大代表和全國政協委員即將赴京參會。



民建聯港區人大代表和政協委員將提出包括推進滬港深股票市場互聯互通、打造環境、社會和企業管治（ESG）服務業高地、提高內地旅客在港消費免稅額、增加24小時通關口岸等31項建議和提案，旨在推動兩地合作與國家發展。



就促進金融市場互聯互通的議題，民建聯建議在“滬港通”及“深港通”框架內推出“新股通”，刺激市場交投量。民建聯亦建議整合香港、上海和深圳三大金融中心的資源，活躍投資市場，幫助香港吸引“一帶一路”和其他海外國家的優質公司到香港上市，繼續進入內地資本市場，促進香港成為國際優質公司的集中地。



民建聯建議，優化交易所買賣基金（ETF）及納入房地產投資信托基金（REITs）互聯互通安排。民建聯還建議把REITs納入互聯互通機制，增加香港REITs市場的深度和廣度，讓兩地公募REITs產品成為更多樣化的融資工具。此外，民建聯希望有關部門鼓勵更多優質國企，以H股的方式到香港上市。進一步加快審批進度，爭取更多的企業能夠如期來港上市，並研究內地A股優質公司直接來香港作第二上市的可能性。



希望增24小時通關口岸



關於粵港澳大灣區協同發展，發揮香港優勢、推動人心回歸、優化營商環境、推動兩地民生發展的提案，民建聯提出，希望在深圳灣、落馬洲和香園圍口岸實施24小時通關；研究並且規劃ESG制度體系，促進形成兼具國際和中國特色的ESG制度體系；進一步推動《愛國主義教育法》在港實施，包括將參觀軍營或展覽館納入本地中小學和幼稚園課程等建議。



全國人大常委會委員李慧琼希望，爭取更多中央的政策支持，加快河套發展，例如支持批准內地科研和臨床試驗采集的生物樣本和相關數據進入河套香港園區，並在風險可控情況下，供合資格香港院校、科研機構和企業在香港園區內使用。她表示，內地旅客離港免稅購物額度有進一步上調空間，希望由現時的5000元放寬至30000元。她說，如果兩會期間與財政部官員會面，將向對方反映。她又建議優化外國人來華生活旅遊措施，推出英文頁面的政務旅遊手機應用程式，並探討建立方便外國旅客的支付渠道，例如參考香港“八達通”，兼具儲值和消費功能。

