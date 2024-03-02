理大擬北都設校區成立醫學院

理大希望在北都設立新校區，並成立醫學院。圖為昨日該校舉行新春傳媒聚會。（大公報記者魏溶攝） 中評社北京3月2日電／據大公報報導，再有大學表示有意在北都大學城發展。理工大學於昨日舉行新春傳媒午宴，校長滕錦光透露，學校希望在北部都會區成立新校區，包括設立醫學院；醫學院將以醫科及工科並重，並有意設立附屬醫院，滿足北都及大灣區醫療需求，有關計劃已向政府提交建議書。此外，理大將於今年成立第十個學院，並開設“數據科學及人工智能學系”，計劃招收400名本科生。



滕錦光表示，目前紅磡校園位置有限，希望在北部都會區成立新校區，並在其中設立醫學院，有關計劃已經向政府提交建議書。正在構思的醫學院將強調“醫工結合”，醫科學生將在六年的課程學習中，會學習工科相關知識；至於成立時間及學生人數，仍要等政府回應。



滕錦光形容理大已有護理及物理治療等學系，成立醫學院有“天然優勢”，屆時這些學系也將一並匯入醫學院。理大校董會主席林大輝則表示，期望醫學院會設有以科技為基礎的綜合型附屬醫院，屆時可滿足北都250萬居民及大灣區的醫療需求。



理大計劃在北都設立研發基地，將博士生、研究人員等遷入北都校區，紅磡校區則主要用作本科及授課型研究生的教學；同時擬在北都設立大型教學酒店，服務大灣區旅遊發展。



年中設“數據科學及人工智能學系”



此外，滕錦光表示，理大計劃於2024年中成立學校的第十個學院，滿足人工智能時代對人才和技術的要求；屆時會將現有的應用數學系、電子計算學系並入新學院，並將新成立“數據科學及人工智能學系”，預計招收400名本科生。



林大輝表示，今年是理大正名為大學30周年，將於本月中舉行“理大中華文化節”，弘揚和傳承中華優秀文化，提升各界對中華文化的欣賞，加強家國情懷和民族認同感。



（來源：大公報）