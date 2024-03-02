中評社北京3月2日電／據中央紀委國家監委消息，近日，浙江省杭州市臨平區東湖街道屯裡社區居民黃興華聊起自建房的審批進度，心中滿是期待，“順利的話，這幾天應該就能批下來了。”



黃興華家的老房子已有30多年房齡，建新房的念頭由來已久。去年年初，他找到時任東湖街道城建管理辦公室工作人員高某某咨詢情況，卻冷不防碰了釘子：“對方態度比較生硬，去了好幾次也沒說清楚到底需要哪些材料。後來聽別人說送紅包會快一些，我不想送，事情就一直拖到了年中。”



黃興華正一籌莫展時，臨平區紀委監委接到了一則關於高某某的舉報信息。“經核查，高某某利用從事鄉村建房監管和危房解危等工作的職務便利，非法收受建房包工頭、東湖街道社區居民及危房檢測第三方公司業務員等所送款物，共計價值人民幣37.15萬元。”臨平區紀委監委第二紀檢監察室主任戴軍告訴記者，高某某之所以屢屢“得手”，主要是利用了群眾不瞭解相關政策的信息差。目前，高某某已受到嚴肅查處。



去年年底，黃興華又來到街道，在工作人員的耐心指引下提交了戶口本和身份證復印件、建房圖紙等材料。對臨平區紀委監委的工作，他很是認可：“房子是老百姓的大事。辦事幹乾淨淨、程序公開透明，對我們來說非常重要。”



習近平總書記在二十屆中央紀委三次全會上強調，懲治“蠅貪蟻腐”，讓群眾有更多獲得感。全國兩會召開前夕，記者在採訪基層幹部群眾時，感受到紀檢監察機關推動監督向基層延伸，著力整治群眾身邊“微腐敗”的力度和成效。

