履職一線丨多出來的征遷戶

中評社北京3月2日電／據中央紀委國家監委消息，“我以為利用自己經辦這筆補償款的機會，‘關照’一下親戚，不會被人發現……”近日，當福建省泉州市鯉城區金龍街道紀工委幹部到某社區開展回訪時，該社區居民委員會代表兼居民小組出納蔡某懊悔不已。



此前，鯉城區紀委監委接到群眾舉報，反映在站前大道工程項目徵收該社區某居民小組的土地時，居民小組發放徵地補償款存在優親厚友現象，部分補償款被分配給不符合條件的對象，侵害了群眾的正當權益。



“徵地補償款涉及征遷戶切身利益，是基層群眾高度關注的問題，必須認真核查。”鯉城區紀委監委接到信訪件後，隨即展開核查。



“這兩份名單對不上。”該區紀委監委幹部在查閱資料時發現，該居民小組在開展征遷工作過程中，分別製作了征遷戶名單、徵地款發放對象名單。然而通過對比，兩份名單上人數卻不一致，徵地款發放對象名單上多出了一名征遷戶。



這名多出來的征遷戶是誰？帶著疑問，該區紀委監委幹部通過入戶走訪、個別談話等方式，發現這名多出來的征遷戶，是該筆徵地補償款具體經辦人蔡某的侄子。至此，蔡某利用發放徵地補償款職權之便，為自己侄子牟取利益的行為浮出水面。



鯉城區紀委監委隨後將該問題線索及初步調查情況轉交金龍街道紀工委監察組，由街道紀工委監察組對蔡某進行立案調查。經查，蔡某在明知其侄子不符合補償款發放條件的情況下，仍隱瞞事實，將其納入徵地款發放對象名單中，企圖以此“關照”其從中牟利。最終，蔡某受到嚴肅處理，其侄子冒領的徵地補償款也被如數追繳。



針對該案暴露出的社區集體“三資”管理問題，鯉城區紀委監委在全區範圍內組織開展專項督查，共發現問題51個，推動整改45個，查處“三資”領域問題2起2人，給予政務處分1人。