拜登特朗普邊境“對壘”　隔空打移民牌

2月29日，特朗普（中）到訪位於邊境的得州城市伊格爾帕斯。（圖源：路透社） 中評社北京3月2日電／據大公報消息，綜合美聯社、路透社報導：美國總統拜登和前總統特朗普2月29日雙雙到訪美墨邊境，就移民危機隔空交火，並互相指責。美墨邊境的非法移民問題，已成為今年美國大選的焦點之一。



拜、特二人的行程非常相似，先後相隔半小時抵達得州美墨邊境。拜登到訪邊境城市布朗斯維爾，這是他上任以來第二次視察邊境，與邊境巡邏人員會面。該地在過去9年內一直是非法移民從墨西哥進入美國的最主要地點。拜登強調了兩黨邊境安全法案的必要性，該法案於上月初被共和黨人否決。他指控特朗普破壞國會通過移民法案，同時喊話特朗普稱：“與其在移民問題上玩弄政治，否決國會提案，不如與我聯手推動國會通過兩黨邊境安全法案。”



特朗普在得州州長阿博特的陪同下，前往邊境城市伊格爾帕斯發表演說，距離拜登所處的布朗斯維爾市約500公里。特朗普聲稱拜登須為非法移民潮負責，越境的非法移民是罪犯和恐怖分子，並稱跨境人數創新高是“拜登式入侵”。他還提到了近日佐治亞州有關一名移民嫌犯的命案，指責拜登“身上沾滿了無數無辜受害者的鮮血”。



移民問題已成為2024年美國大選的核心議題，兩黨選民對移民的擔憂都在加劇。根據今年1月美聯社－NORC的民意調查，擔憂移民問題的選民比例從去年的27%上升至35%。美國全國廣播公司（NBC）民調顯示，特朗普在移民議題上領先拜登30個百分點。



（來源：大公報）