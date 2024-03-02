美擬對中國產汽車展開調查

去年中國是全球最大汽車出口國。圖為3000輛比亞迪汽車被運至德國不萊梅港口。（圖源：法新社） 中評社北京3月2日電／據大公報消息，據《華爾街日報》報導：當地時間2月29日，美國總統拜登宣布將對中國製造的聯網汽車展開調查。他聲稱，這些中國製造的汽車上的聯網操作系統會收集有關美國公民和基礎設施的敏感數據，並將這些信息傳回中國，對美國國家安全構成威脅，美方將“採取前所未有的行動”加以應對。



去年中國向海外出口了526萬輛國產汽車，成為全球最大的汽車出口國，其中國產電動汽車超過100萬輛。拜登政府曾研究過提高中國電動汽車的關稅，以促進美國清潔能源產業發展。



美媒稱，雖然拜登沒有立即針對中國電動汽車設置新的壁壘，但有美財政部官員表示，拜登周四的表態是阻止中國電動汽車湧入美國市場所採取的廣泛應對措施的第一步，並且面向的不僅是在中國製造的汽車，還包括中國車企在墨西哥等國組裝的汽車。



中國外交部發言人毛寧表示，中國始終向全球車企敞開大門，反倒是美方大搞貿易保護主義。這種把經貿問題政治化的做法只會阻礙美國汽車產業發展。



中方敦促美方停止泛化國家安全概念，停止歧視打壓中國企業，切實維護開放、公平、非歧視的營商環境。



（來源：大公報）