國家監委會關於聘任第二屆特約監察員的決定

中評社北京3月2日電／據中央紀委國家監委消息，根據《中華人民共和國監察法》和《國家監察委員會特約監察員工作辦法》有關規定，國家監察委員會決定聘任（以姓氏筆畫為序）馬旭、馬麗（女）、馬世功、馬景林、王信、王臻（女）、王小雲（女）、王玉梅（女）、王曉紅（女）、孔怡（女）、鄧輝、鄧旭亮、厲彥虎、葉贊平、田沁鑫（女）、付秀瑩（女）、白瑪措（女）、過勇、朱建弟、仲志餘、任魯豫、成衛東、劉萬鳴、劉雲志、劉雲峰、劉尚希、孫來斌、孫承斌、李高、李玉萍（女）、李國強、楊蓉（女）、楊永修、楊善竑（女）、楊震生、肖北庚、肖來勝、吳向東、餘歡、餘淼傑、汪萬福、沈玉君（女）、張健、張琦、張翔、張毅、張大冬、張興凱、張明楷、張政文、張建偉、張徐民、陳偉、苟興龍、苟海波、範振喜、金民卿、周迪、鄭哲、鄭育峰、冼海珍（女）、陸弟敏、趙聖偉、趙紅衛（女）、胡錦光、侯永志、姜鵬、賈文勤（女）、賈曉亮、徐立平、高子程、高吉喜、郭進、郭靂、郭孟謙、郭洪泉、海霞（女）、曹普、常保國、常洪霞（女）、曾慶軍、謝堅、樓向平、雷亞飛、騫芳莉（女）、繆小平、潘越（女）、霍勇、魏後凱等89名同志為國家監察委員會第二屆特約監察員，聘期至2028年3月。