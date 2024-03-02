成都：以七大行動為牽引　構建全域清廉格局

中評社北京3月2日電／據中央紀委國家監委消息，近日，《中共成都市委關於高質量推進新時代清廉蓉城建設的意見》正式印發，要求各級黨委（黨組）把清廉蓉城建設納入全面從嚴治黨工作布局，不斷擦亮“濯纓錦江、清流萬里”的清朗底色。



“清廉蓉城建設，是全面貫徹習近平總書記對四川工作系列重要指示精神的內在要求，是標本兼治、系統鏟除腐敗滋生的土壤和條件，推進全面從嚴治黨向縱深發展的重要抓手。”成都市委相關負責人介紹，《意見》的出台旨在統籌全市力量，通過分步實施、精準發力，大力營造政治清明、政府清廉、幹部清正、社會清朗、政商清親的良好政治生態和社會環境。



《意見》圍繞“五清”目標，重點部署了廉潔機關建設、廉潔學校建設、廉潔醫院建設、廉潔企業建設、廉潔中介建設、廉潔村社建設、廉潔家庭建設等“七大行動”，細化25條具體內容，以分類推進帶動全域共進，持續推動廉潔建設向各行業系統深化、向基層和群眾身邊延伸。



針對廉潔機關建設，要求始終把政治建設擺在首位，不斷增強機關黨組織政治功能和組織功能。針對廉潔學校建設，要求健全師德師風考核負面清單，對違反師德問題“零容忍”，持續推動廉潔文化進校園、廉潔教育進課堂、廉潔理念進教案。針對廉潔醫院建設，要求嚴格落實《醫療機構工作人員廉潔從業九項準則》等規定，嚴懲違背職業道德、違反診療規範、違反醫療質量安全核心制度等行為。針對廉潔企業建設，要求抓實國有企業黨風廉政建設和反腐敗工作，引導民營企業合規守法經營。



針對廉潔中介建設，《意見》明確，各行業主管部門要推動行業中介健康發展，抓好中介機構培育引進和從業人員教育培訓等工作。同時，對中介腐敗高發、群眾反映強烈的行業領域開展專項治理，開展招投標領域亂象和腐敗問題整治。整治招標代理、工程造價咨詢、評估鑒定等中介機構與公職人員勾結牟利問題。糾治政府部門與中介機構脫鈎改革不徹底、利益關聯問題，對中介機構依附行政權力借機斂財、公職人員在中介機構違法違規兼職兼薪等嚴查嚴辦。

