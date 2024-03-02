村山富市百歲感言：希望日本永走和平道路

中評社北京3月2日電／據中央紀委國家監委消息，日本前首相村山富市本月3日將迎來百歲生日，1日經由日本社會民主黨發表感言，希望日本永遠做堅守和平的國家。



村山1972年首次當選國會眾議員。1994年6月，自由民主黨、社會黨、先驅新黨組建執政聯盟。時任社會黨委員長村山出任首相，1996年1月辭職。社會黨是社民黨前身。



村山執政期間主張“鴿派和庶民政治”、維護和平憲法、走和平國家道路。



1995年5月，村山訪華，成為首位到訪盧溝橋和中國人民抗日戰爭紀念館的日本在任首相，留下“正視歷史，祈日中友好、永久和平”的題詞。



同年8月15日，日本無條件投降50周年之際，村山以內閣決議形式發表著名的“村山談話”，承認日本過去實行錯誤國策，走了戰爭道路，“殖民統治和侵略給許多國家、特別是亞洲各國人民帶來巨大損害和痛苦”，“謹此再次表示深刻反省和由衷歉意”。這是日本首相首次在“8·15”紀念日公開向戰爭受害國道歉。



2020年8月15日，“村山談話”發表25周年之際，村山經由媒體發表感言，期待這一談話繼續為日本、亞洲以及世界的和解、和平與發展作貢獻，並強調日中兩國構築長久友好關係極其重要。



村山現在是日本最年長在世前首相。他說，自己的長壽秘訣是“不要勉強，自然地生活”。“每天和家人一起度過，我覺得很幸福。”他每周三次接受日間護理，每天堅持兩次散步和做體操，喜歡看大相撲。

