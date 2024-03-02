網評：兒童“限高”不如“限齡”

中評社北京3月2日電／來源：廣州日報 作者：庹亞男



今年全國兩會，民進中央擬提交《關於統籌推進城市兒童友好空間建設的提案》，建議逐步建立適度普惠型兒童福利體系，消除所有公共資源使用中“兒童身高限定”的要求。讓全體兒童（18歲以下）享有公平、便利、安全的公共服務。（2月29日中國青年報客戶端）



上述提案提出，消除所有公共資源使用中“兒童身高限定”的要求。乍看起來，提法似乎有些絕對，但實際上，卻是符合當下社會發展潮流的“時宜”之議。



眾所周知，我國兒童身體素質不斷提高，身高和體重都較以前明顯“拔高”，這一變化使得過往身高限定的標準逐漸有些“不合時宜”。對此，不少地方都“應時而變”。比如，民航系統客票半價優待兒童的範圍為6至14周歲或者身高1.2至1.5米；不少城市的軌道交通和公交車都將兒童免票標準定在1.3米。



然而，值得思考的是，隨著管理理念不斷優化、管理方式不斷精細、讓管理回歸於“人”的方式也越趨多樣，如何讓公共資源更好、更廣、更長遠地惠及全體兒童，顯然需要更深的思考。比如，提議消除所有公共資源對兒童身高的限定，就是在管理方式上下功夫——通過更加精細化的管理來保障人的權益，而非削足適履地讓人去順應規則，還能讓公共資源“物盡其用”，的確值得期待。